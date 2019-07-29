Haberler» Spor» Haber

Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şampiyonluk mesajı: Mazeret kabul etmiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Divan Kurulu'nda yaptığı şampiyonluk için 'mazeret istemiyorum' sözleriyle Teknik Direktör Ersun Yanal'a üstü kapalı mesaj verdiği söylendi.

29.07.2019 17:46
Ali Koç'tan Ersun Yanal'a şampiyonluk mesajı: Mazeret kabul etmiyoruz

Cumartesi günü Divan Kurulu'nda özellikle kendi camiasına sert mesajlar gönderen Ali Koç, yapılan transferlere de değinirken, başkanın 'mazeret istemiyorum' sözleri Ersun Yanal'a açık bir gönderme olarak yorumlandı.

ALİ KOÇ'TAN ERSUN YANAL'A AÇIK MESAJ

'Hiç kimse mazeret üretmeden bu takımı şampiyon yapacağız, transferlerimizi tamamen hocamızın beklentilerine göre gerçekleştiriyoruz' diyerek tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'a bir anlamda aba altından sopa gösteren Ali Koç'un büyük zahmetlerle kurduğu takımı görmek için gün saydığı öğrenilirken, yönetimin 2-3 transferle direksiyonu tamamen Yanal'a teslim edeceği belirtildi.

"HOCAM NE DEDİYSEN YAPTIK YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Geçtiğimiz sezon ligi 6.sırada bitiren ve yönetime her defasında takımın kalite eksikliğinden bahseden Ersun Yanal'ın transfer listesinden bir adım dışarıya çıkmayan sarı lacivertli yönetimin kesinlikle mazeret kabul etmeyeceği bildirilirken, olası başarısızlıkta hesabın tamamen Yanal'a kesileceği ifade edildi. Audi Cup'ta oynanacak olan maçları bekleyen Ali Koç'un Ersun Yanal'la geçtiğimiz günlerde kritik yaptığı anlaşılırken, başkanın deneyimli çalıştırıcıya "Hocam geçen sezondan beri takımdaki kalite eksikliğini vurguluyordunuz biz de bunu anlayışla karşılıyorduk. Gelecek sezon sizin listenize göre hareket edeceğiz ve yalnızca sizin istediğiniz oyuncuları kadroya katacağız dedik ve bunları yaptık. 2-3 transferle verdiğimiz sözü tutacağız, siz istediniz biz yaptık, artık kesinlikle mazeret kabul etmiyoruz" dediği öğrenildi.

Başkan Ali Koç'la görüştükten sonra üzerinde baskı hisseden Ersun Yanal'ın kalan son transferleri beklediği öğrenilirken, şampiyon teknik adamın durumu yardımcıları ve takımın ileri gelen tecrübeli futbolcularıyla görüştüğü öğrenildi.


Ersun Yanal, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (5)
MERACİ83: Yağ tamam, şeker tamam, un tamam hülasa malzeme tamam. Marifet böyle kaliteli malzemelerle Ersun efendi helva yapmayı becerebilir mi?
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TABİ TABİ: Fiyasko geçen yılın ardından işe yarayan tek bir transfer yapma sonra milleti eleştir. Ne kadar boş ve vizyonsuzmuşsun be ali koç.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KEMAL: Yalan dan kim olmuş ??????????ulan almak isteyen takimina 5 6 verip alırdı gs ye transfer olduktan sonrami alıcısı çıktı gelde gülme gs defansı fos da foss
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
.: LİGDE EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLER SIRALAMASI YAPILSA ERSUN YANAL İLK 10''A GİREMEZ
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
LUTENES: GÖRENDE HOCANIN İSTEDİĞİ HERKESİ ALDI SANACAK ULAN 7 TRANSFER YAPTINZ İLK 11 DE 3 TANESİ ANCAK OYNAR BU YÖNETİM KESİNLİKLE BAŞARISIZDIR ALİ KOÇ SİYASETİ BIRAKIP FENERBAHÇE İÇİN ÇALIŞ ARTIK. . .
Yayından Kaldır
8 2
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
22:42   Fenerbahçe, AUDI Cup'a hazır
22:39   Efsanelerden Fenerbahçe'ye AUDI Cup öncesi destek
22:21   Stoke City'den Beşiktaş'a resmi Indi yanıtı!
22:18   İtalya Serie A'da 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu
21:41   İngilizler yazdı! Daniel Sturridge, Trabzonspor'a yakın
21:37   Yukatel Denizlispor-Ümraniyespor hazırlık maçı
21:32   Futbol: Hazırlık maçı