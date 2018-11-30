Ali Koç'tan Ersun Yanal Açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal ile ilişkin soruları cevapladı.
İHA'da yer alan habere göre; Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullandı.
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Fenerbahçeli taraftarlar, sezon başından bu yana eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ı takımın başında görmek istiyor. Başkan Ali Koç ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman'la birlikte Ersun Yanal'a kapıları kapatmıştı.