Ali Koç'tan Ersun Yanal açıklaması ve G.Saray'a gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal ve takıma inandıklarını ifade eden Ali Koç, "Futbolcularımızı tebrik ediyorum, hem iyi oynadılar, hem de oynatmadılar. Bu üç puanın değerli olması için önümüzdeki hafta da kazanmamız gerekiyor. Biz daha önce olduğu gibi bu takıma inanıyoruz, hocamıza inanıyoruz, şampiyonluğa inanıyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ KARIŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR AMA BAŞARAMIYORLAR"

Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu iddiaları hakkında konuşan Koç, "Emre Belözoğlu ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiasını yeni duydum, istifa sözlerini de yeni duydum. Basın, Fenerbahçe'yi karıştırmak için çok uğraşıyor ama bunu başaramıyor. Futbol ve basketbol için ortaya atılan her iddiaya cevap veremeyiz. Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha acı komplo teorileri üretiliyor, hepsine yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin töhmet altında bırakıldığını belirten Koç, "Obradovic için söyleniyor, Ersu Yanal için söyleniyor, hangi birisine yetişelim. Bazı kişiler, bu tarz şeyleri üretme konusunda çok uğraşıyor. Biz, başta finansal sorunlar olmak üzere birçok sorunla uğraşıyoruz. Biz töhmet altında bırakılıyoruz, ben bile artık bunları duymaktan utanıyorum, onlar nasıl utanmıyor" dedi.

GALATASARAY'A GÖNDERME

TFF ve MHK ile yapılan toplantı hakkında da konuşan Ali Koç Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına da göndermede bulunarak, "6 maç kazanmışız, altısının da hakemlerine ertesi hafta maç verilmiyor. Hakemler bundan bir mesaj alır mı, almaz mı? Bunla ilgili rahatsızlığımızı belirtmek için TFF ile iletişime geçtik. Gelelim Zorlu'daki toplantıya. Hakemlerle ilgili bazı rahatsızlıkları belirtmek için federasyonla iletişime geçtik. Riva'da olacaktı zaman yoktu Zorlu'da oldu. Gizli saklı yok. Adam çıkıp 'Bizi geri zekalı mı zannediyorsunuz? Fenerbahçe çıkıp TFF ile görüştü oran değişti' diyor. Buradan TFF'ye sesleniyorum varsa böyle bir şey çıkıp açıklasınlar. Basketbol hocamın canı sıkkın olabilir, olabilir böyle şeyler. Ersun hocayı tebrik ediyorum, bu kadar söylenti içinde çalışabildi. Biz bir şey yaparsak açık yapıyoruz, arkadan dolap çevirmiyoruz. Olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy'un bir araya gelmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

TFF Başkanı ve yöneticileri, kulüp başkanları ve yöneticileriyle görüşebilir, bir araya gelebilir. Bu gayet normal. Hem bilgi alışverişi hem de güven açısından aklımıza hiçbir şey gelmez. Benim aklıma hiçbir şey gelmez. Biz Nihat Bey ile oturduk. Kendisi de geldi buraya, biz de gittik hayırlı olsun diye, konuştuk herkesin huzurunda. Hiçbir sorun yok ama resmi olmayan bir makamda, TFF ya da MHK'nin resmi olmayan bir odasında özel bir büroda siz TFF Başkanı, hem de mensubu olduğunuz eski bir ikinci başkan iken, bir kulüp başkanı ve ikinci başkanıyla görüşebilirsiniz, tamam. Biz iyi niyetli bakıyoruz ama oraya MHK Başkanı da gelip katılırsa, bir iddiaya göre başkan yardımcısının da geldiği söyleniyor. 2.5 saat bir konuşma yaparlarsa ben yarışan bir taraf olarak bundan rahatsız olurum."