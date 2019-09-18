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Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yaptığı basın toplantısında Türkiye'de maçlar masa başında kazanılıyor diyen Fatih Terim için sert ifadeler kullandı.

18.09.2019 15:37

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Fatih Terim'in neden bu kadar sicilinin kabarık olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade eden Ali Koç,"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"dedi.

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Ali Koç'tan Fatih Terim'e sert sözler: Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?

Galatasaray, Fatih Terim, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(70)
KOMIKSIN:Yahu bu iş adamları neden kendi işleri ile ilgilenmezler birde takımların başkanlığını eskı futbolcular yönetsin nedir bu işadamlarından futbolun çektikleri bırakın gidin yahu paganizmi yok .
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REZALET:EZIK ALI KOC BIRDE BASKANI OLDUGUN KULUBE BAK ONDAN SONRA KONUS SIKEDEN YARGILANAN KIM HERKES EVININ ONUNU TEMIZLESIN .BIRDE BUGUN SAMPIYOMLAR LIGINDE G.S MACI VAR BUGUNUMU BULDUN KONUSACAK NERDE SIZDE MILLIYETCILIK DUYGUSU .SENDE FATIH TERIM KOMPLEKSI VAR .AYIP YAHU.ADAM ISINI YAPIYOR EMEĞE BIRAZ SAYGI .AMA NERDE.
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BJK:Sicili bozuk diyor. Emre yi niye aldın o zaman geri? Jailson a ne ceza verdin ceza verecektin:))) bazışarına ceza verilmiyorsa sicili düzgün olduğundan değil korunduğumdan.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Yiyin lan birbirinizi ikinizde birbirinizden çirkefsiniz
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FİKRİ:sicil memuru senın ki çok mu temiz parayla insan satın alıyorsunuz
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MEHMET:Karakteri bozuk olacağına sicili bozuk olsun. . . . . . . . . .
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GFN:Karakter mi?:))Başka bir şey yazsaydın da inansaydık
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6 4
AHMET:sicili bozuk olan kaç kişinin karakterinin düzgün olduğunu gördün ?
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6 2
PORTAKAL ORDAKAL.:BU ÇOK İYİYDİ.
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KENAN:Karakterde sicilde bozuk
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