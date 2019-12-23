Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına sürpriz eleştiri: Mahcup olduk

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların, maç esnasında ettiği küfürler nedeniyle eleştirilerde bulundu.

Statta edilen küfürler hakkında görüşlerini belirten Ali Koç, "Bugün galibiyeti kursağımda bırakan konu tribünlerdeki yaşanan küfür olayı. Herhalde ben başkan olarak, tarihin en kötü senelerinden birini geçirmiş başkan olarak her daim yanımızda olan, bir dakika olsun bizi yalnız bırakmayan, düştüğümüz günlerde bizi ve takımı ayağa kaldıran taraftarımıza herhalde en son laf edecek başkan ben olmalıyım. Onların bize yaptıklarına ne kadar müteşekkir olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Onlar olmasaydı bu sıkıntılı sürece dayanamazdık, 'Fener Ol' kampanyası bu kadar başarılı olmazdı. Bizim dönemimize baktığınız zaman ne kadar teşekkür etsem az. Ne kadar kıymetli olduklarını ifade edemem. Çünkü yaşadıklarımızı bir biz, bir de Allah bilir geçen sene. Bakın bizde hiçbir şey oynamayan oyuncular yurt dışında neler yapıyorlar. Talihsiz, uğursuz bir seneydi. Bu taraftar yanımızda oldu. En dip noktada bizi kucaklayıp yukarı çıkardı. Bugün tribünde edilen küfürler nedeniyle mahcup olduk. Zaman zaman derbilerde olur, içimizi boşaltırız ama maçta hem galibiz hem de futbolcuların arasında olayı gerecek bir unsur yok buna rağmen bize yakışmayacak bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın Çebi'ye ilettim. Belki bazı taraftarlarımız bana kızacaklar ama doğruyu da eğriyi de söylemekle yükümlüyüm. Siz olmasanız belki burada olmazdık ama bu bize yakışmadı. Hem de ceza yiyeceğiz. Ciddi rakamlar. SMS'le para topladığımız şu ortamda ciddi rakamlar. Bir sürü tribün koltuğunu devretmek zorunda kalacak ama Türk futboluna da bir katma değeri olduğunu düşünmüyorum bu tür davranışların. Biz başka tribünlere gittiğimizde bize böyle davranıldığında ne kadar rahatsız oluyorsak kendi tribünlerimizde de hassas olmalıyız" şeklinde konuştu.