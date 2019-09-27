Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Galatasaray derbisi öncesi en fazla merak edilen konulardan birisi Başkan Ali Koç'un maçı nerede izleyeceği. PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Ali Koç'un durumu bugün Tahkim Kurulu'nda görüşülecek.

Tahkim Kurulu cezayı kaldırmadığı takdirde Koç derbiyi protokol tribününde takip edemeyecek. Galatasaray Kulübü'nden loca talebinde de bulunmayan Ali Koç, takımı yalnız bırakmayı düşünmüyor.

TARAFTARLA TRİBÜNDE İZLEYECEK

Sözcü'nün haberine göre; Yöneticilerin ortaya koyduğu Fenerbahçe taraftarıyla deplasman tribününde derbiyi birlikte takip etme fikrine Ali Koç, sıcak bakıyor. Eğer cezada değişiklik olmazsa Koç, sürpriz ve flaş bir kararla taraftarlarla derbiyi takip edebilir.

YÖNETİMDEN DE DESTEK

Fenerbahçeli yöneticiler de eğer ceza kalkmazsa Başkan Ali Koç'a destek vererek maçı tribünde taraftarla izlemeyi düşünüyor.

Protokoldeki 15 kişilik yer ayrılan sarı-lacivertli yöneticilerin başkana, "Sizi yalnız bırakmayız. Siz eğer protokolde yoksanız biz de sizin olduğunuz yerde yer almak isteriz. Birlikte taraftarımızla tribünde maçı izleyebiliriz" dedikleri öğrenildi. Tahkim Kurulunun kararından sonra sarı-lacivertli yönetim Başkan Ali Koç yönetiminde bir toplantı yaparak son kararını verecek.