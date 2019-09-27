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Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tahkim Kurulu'nun verdiği 30 gün hak mahrumiyeti cezası nedeniyle derbi maçı protokolden takip edemeyecek. Koç, cezası kaldırılmazsa maçı Fenerbahçe'ye ayrılan tribünde taraftarla birlikte izleyecek.

27.09.2019 13:16

Fenerbahçe'de yarın oynanacak Galatasaray derbisi öncesi en fazla merak edilen konulardan birisi Başkan Ali Koç'un maçı nerede izleyeceği. PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti cezası alan Ali Koç'un durumu bugün Tahkim Kurulu'nda görüşülecek.

Tahkim Kurulu cezayı kaldırmadığı takdirde Koç derbiyi protokol tribününde takip edemeyecek. Galatasaray Kulübü'nden loca talebinde de bulunmayan Ali Koç, takımı yalnız bırakmayı düşünmüyor.

TARAFTARLA TRİBÜNDE İZLEYECEK

Sözcü'nün haberine göre; Yöneticilerin ortaya koyduğu Fenerbahçe taraftarıyla deplasman tribününde derbiyi birlikte takip etme fikrine Ali Koç, sıcak bakıyor. Eğer cezada değişiklik olmazsa Koç, sürpriz ve flaş bir kararla taraftarlarla derbiyi takip edebilir.

YÖNETİMDEN DE DESTEK

Fenerbahçeli yöneticiler de eğer ceza kalkmazsa Başkan Ali Koç'a destek vererek maçı tribünde taraftarla izlemeyi düşünüyor.

Protokoldeki 15 kişilik yer ayrılan sarı-lacivertli yöneticilerin başkana, "Sizi yalnız bırakmayız. Siz eğer protokolde yoksanız biz de sizin olduğunuz yerde yer almak isteriz. Birlikte taraftarımızla tribünde maçı izleyebiliriz" dedikleri öğrenildi. Tahkim Kurulunun kararından sonra sarı-lacivertli yönetim Başkan Ali Koç yönetiminde bir toplantı yaparak son kararını verecek.

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Ali Koç'tan Galatasaray derbisi için tarihi karar! Taraftarla izleyecek

Tahkim Kurulu, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(30)
MHK İSTİFA:tffb p(f)ener d k tahkim istifa
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3 1
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REZALET AYP SKANDAL:aaa ne tesadüf tam 30 günlük ceza kalkmış. aaa tam da maç öncesi. tasedüfe bakın.
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KSK LI ALİ:kaldırırlar cezasını tff pfdk tahki fbli
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AKREP:Ne işin var Telekom da gelme
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FATİH:heyecanlanmayın bu sene Alanya senesi
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6ALATASARAY:Deplasman tribününde bir yiğit başkan, Taraftarlarla Fenerbahçe marşını söylüyorlar hep bir ağızdan. Bu maçın sonunda bir aslan hüzünle bakar, Fenerbahçemin tarihinde büyük bir destan yatar. . .
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16 16
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7ENERBAH5E:adam geçen sezon telekomda hazır kıta terimi bekliyordu tokalaşmak için ):):) anca lafta
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1 0
ALIŞIN ARTIK:Fenerin Destanı ancak bu olur işte sicili bozuk başkanın locada yerini bulamıyor zorla seyircilerin arasında girmeye çalışıyor allah bilir başkanınızın pasoligide yoktur dikat edin başkasına ait pasoligi kullanmasın cezası var ödeyemesiniz. bide bunun için halkı soymayın
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7 7
ASLAN HÜZÜNLE BAKAR AĞLAYAN KANARYAYA AC:ULEN NE TAKIMSINIZ FENEVBAHCE. . . BÜYÜK TAKIMLARI YENMENİZLE ÖVÜNMEDEN YAPAMIYORSUNUZ
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5 10
GS Lİ:boyundan büyük laf konuşursan ali bey senin yerin tribün olur işte
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9 17
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