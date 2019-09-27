Ali Koç'tan Galatasaray galibiyetine 2 milyon prim

Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Başkan Ali Koç ile yöneticilerin bugün Samandıra'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

"GÜCÜMÜZÜ RAKİBİMİZE KABUL ETTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından derbi zaferi istedi. Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.