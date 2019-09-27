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Ali Koç'tan Galatasaray galibiyetine 2 milyon prim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray ile oynanacak olan derbi maç için vereceği prim ortaya çıktı. Koç, derbi galibiyeti için 2 milyon TL'lik prim verecek.

27.09.2019 09:09

Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Başkan Ali Koç ile yöneticilerin bugün Samandıra'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

"GÜCÜMÜZÜ RAKİBİMİZE KABUL ETTİRECEĞİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından derbi zaferi istedi. Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

Ali Koç'tan Galatasaray galibiyetine 2 milyon prim

Galatasaray, Ali Koç, prim, Spor

YORUMLAR(26)
SEMİH:maşşallah başkanım büyüksün
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KSK Lİ MESUT:Skor veriyorum. . Gs:4-Fb:1 !!
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..:Bende görüşüm o yönde. . .
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FANATİK FENERLİ:Salatasaray şimdiden maç sonuna hazırlanıyor, bahanesi ise belli "federasyon ve hakemler feneri kolluyor " :). Bunu hatırlatırım haberiniz olsun.
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PLMOKNIJB:aliye hanımistersen koç holdingin bütün varlığını bu kumara yatır sıkıyorsa yani yersen ama ne yapsanda hapırsanda köpürsende tıpkı azizenin ben hapiste olmasam bu maçı kupayı alırdık dediği gibi şike şike hemde tt de kanırta kanırta alacağız tabikiAllahın izni ile ne siyonistin sözü ile nede Allahı fellahı yok bu maçı alacağız diyen azize gibi de değil
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GERÇEKLER ........:Kimin Parasını vereceksin Yine milletten mi toplayacaksın
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BOZUK SİCİL:EVET FENER TARAFTARI YİNE TOPLAR SANANE LAN
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6 1
GS 1905:ALİ KAZANAMAYACAKLARINI BİLDİĞİ İÇİN ŞİŞİRMİŞ PRİMİ :) :) :)
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16 14
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VATANDAŞ:cincon 4 milyon verecekmiş haberin var mı :)))) öyle şişirilmez böyle şişirilir:)))))
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ACUN SAĞOLSUN:Bir fener ol kampanyası daha yakın zamanda yapılacak anlaşıldı.
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