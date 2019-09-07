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Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü sürprizi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının Brezilyalı oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü kutlamasına katıldı.

07.09.2019 15:20 Ali Koç'tan Jailson'a doğum günü sürprizi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımının Brezilyalı oyuncusu Jailson Marques Siqueira'nın doğum günü kutlamasına katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenman sonrası Jailson'un 24. yaş günü için sürpriz bir kutlama yapıldığı belirtildi. Tesislerde bulunan başkan Ali Koç'un da Brezilyalı futbolcunun doğum günü kutlamasına katılarak, yeni yaşını kutladığı ifade edildi.
Kendisine yapılan sürprizden dolayı Jailson'un da başkan Ali Koç'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Ali Koç, Jailson, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR (1)
MİSAFİR: Helal olsun baskan sen gercekden adamin dibisin cok mutluyuz senin gibi baskanimiz var. . . .
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