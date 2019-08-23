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Ali Koç'tan Kolarov ve Gustavo transferleri için flaş karar!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kolarov ve Gustavo transferleri için Ali Koç, sürpriz bir karar aldı. İki yıldızı takıma kazandırmak isteyen Koç, transfer için menajerleri devreden çıkardı.

23.08.2019 15:06
Ali Koç'tan Kolarov ve Gustavo transferleri için flaş karar!

Fenerbahçe Kolarov ve Luiz Gustavo için son taarruza hazırlanıyor. Başkan Ali Koç'un görüşmelerde menajerleri devreden çıkarttığı kulüp yöneticileriyle bizzat kendisinin yüz yüze görüşeceği bildirildi.

GUSTAVO İÇİN TAKSİTLİ SEÇENEK

Başkan Ali Koç, bu 2 transfer için tüm fedakarlığı da yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Gustavo için Marsilya'ya ilk yıl için 4 milyon, ikinci yıl için 1,5 milyon ve 500 bin euro bonus olmak üzere 6,5 milyon euroluk teklif yaptı.

ALİ KOÇ TRANSFERLERİ BİTİRMEYE NİYETLİ

Transferin son tarihi olan 2 Eylül'e kadar bu iki futbolcuyu çubuklu formayı giydirmekte kararlı olan Başkan Koç, stoper transferini gerek kalırsa devre arasına bırakacak.

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Ali Koç'tan Kolarov ve Gustavo transferleri için flaş karar!

Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (2)
KSK Lİ MESUT: Adamsın Ali başkan...
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TOSO 10: kolarovu alacağına o paraya gustavoyu alsa bence daha mantıklı olur dirar dururken bu kadar boş masrafa ne gerek varki zaten aziz var sadık var ondan sonra hasan ali var jailson var tolga cigerci var murat var biraz aklını kulansalar iyi birde golcü alsalar bence daha isabetli olur önemli olan gol atmaktır
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