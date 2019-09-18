Ali Koç'tan 'Kural hatası yok' diyen MHK Başkanı'na yanıt!

Fenerbahçe, Alanya spor maçının kural hatası nedeniyle iptal edilip tekrarlanması yönündeki başvurusunu halen hazırlama aşamasında. Bugün çıkan "Fenerbahçe TFF'ye başvurusunu yaptı" şeklindeki haberlere karşılık kulüp yetkililerinin maçtaki hem 1. hem de 2. golde kural hatası yapıldığını yönünde dosyanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre başvuru henüz yapılmadı. Fakat bu akşam mesai saati bitimine kadar dosyanın hazırlanması hedefleniyor.

"KURAL HATASI VAR"

Ali Koç basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Kural hatası var, itirazımız da var, üçüncü gündeyiz bugün. Nereye başvuru yapıyoruz? TFF'ye. TFF, bunu MHK'ya yolluyor ve MHK da görüşünü iletiyor. Biz gereken incelemeyi yapıyoruz. Kural hatasının olduğu pozisyonda görüntü net olmadığı için yayıncı kuruluştan istedik, onlar da bize yardımcı oldu. Biz de başvurumuzu TFF'ye başvuruyu yapacağız."

"MHK BAŞKANIN SÖZLERİ BENCE GERÇEK DEĞİL. SES KAYDINI DUYARSAM İNANIRIM"

"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi yoruma açık değil, bir tanesi yoruma açık olabilir. Yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak spor yorumcuları tarafından da incelenmemiş. TFF'nin bu konuda spor kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Zaman ne gösterecek bakacağız. İki tane üst üste bu tarz hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyoruz. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan bu kararın en doğru şekilde verileceğini düşünüyorum. Türk futbolu özellikle son dönemde algı operasyonları neticesinde yönetiliyor. Biz Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya gayret ediyoruz. MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve değerli bir isim. Bu tecrübede birinin kural hatasıyla ilgili bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Bence gerçek değildir. MHK'nın yapacağı incelemede, biz daha başvuruyu yapmadan MHK başkanının bu açıklamayı yapmayacağına inanıyorum. Haberi yapan isim de zaten manidar. Ses kaydını duyarsam inanırım. Şayet böyle bir açıklama da varsa son derece yanlış."