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Ali Koç'tan 'Kural hatası yok' diyen MHK Başkanı'na yanıt!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor maçı için yapacakları itiraz için hazırlıklarını tamamladıklarını ve en geç yarın sabah itiraz edeceklerini açıkladı. Ali Koç, MHK Başkanı'nın yaptığı açıklama için de "Gerçek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

18.09.2019 15:06

Fenerbahçe, Alanya spor maçının kural hatası nedeniyle iptal edilip tekrarlanması yönündeki başvurusunu halen hazırlama aşamasında. Bugün çıkan "Fenerbahçe TFF'ye başvurusunu yaptı" şeklindeki haberlere karşılık kulüp yetkililerinin maçtaki hem 1. hem de 2. golde kural hatası yapıldığını yönünde dosyanın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre başvuru henüz yapılmadı. Fakat bu akşam mesai saati bitimine kadar dosyanın hazırlanması hedefleniyor.

"KURAL HATASI VAR"

Ali Koç basın mensuplarına yaptığı açıklamada; "Kural hatası var, itirazımız da var, üçüncü gündeyiz bugün. Nereye başvuru yapıyoruz? TFF'ye. TFF, bunu MHK'ya yolluyor ve MHK da görüşünü iletiyor. Biz gereken incelemeyi yapıyoruz. Kural hatasının olduğu pozisyonda görüntü net olmadığı için yayıncı kuruluştan istedik, onlar da bize yardımcı oldu. Biz de başvurumuzu TFF'ye başvuruyu yapacağız."

"MHK BAŞKANIN SÖZLERİ BENCE GERÇEK DEĞİL. SES KAYDINI DUYARSAM İNANIRIM"

"Bize göre kural hatası var. Bir tanesi yoruma açık değil, bir tanesi yoruma açık olabilir. Yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak spor yorumcuları tarafından da incelenmemiş. TFF'nin bu konuda spor kamuoyuna bilgilendirme yapması gerekiyor. Zaman ne gösterecek bakacağız. İki tane üst üste bu tarz hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyoruz. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan bu kararın en doğru şekilde verileceğini düşünüyorum. Türk futbolu özellikle son dönemde algı operasyonları neticesinde yönetiliyor. Biz Fenerbahçe olarak az ve öz konuşmaya gayret ediyoruz. MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve değerli bir isim. Bu tecrübede birinin kural hatasıyla ilgili bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Bence gerçek değildir. MHK'nın yapacağı incelemede, biz daha başvuruyu yapmadan MHK başkanının bu açıklamayı yapmayacağına inanıyorum. Haberi yapan isim de zaten manidar. Ses kaydını duyarsam inanırım. Şayet böyle bir açıklama da varsa son derece yanlış."

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Ali Koç'tan 'Kural hatası yok' diyen MHK Başkanı'na yanıt!

Merkez Hakem Kurulu, Aytemiz Alanyaspor, Ali Koç, Spor

YORUMLAR(54)
İMPARATOR:anca gidersin demiştim
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M.ÇEK:Yahu Ali başkan böyle gelmemiştin. Sisteme hemen adapte olmuşsun. Yapma. Türk futbolu ilk senendeki gibi modelleri istiyor. Bir bilemedin iki sene kaybedersin emin ol ki sonunda kazanırsın
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PARASIZ ADAM ADAM MI:Aziz Başkan''a çok haksızlık yapıldı çok. Yeni yetmeleri görüyoruz işte.
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BJK:ALİ KOÇ MU AZİZ BAŞKAN MI
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SEMS:1- Maçın sonucu FB 3 Alanya 1 olsaydı bu kadar hızlı itirazınız olacak mıydı. Spor proğramlarındaki yorumculara de diyeceksiniz. sizin gibi düşünenlere alkış. diğerlerine tu kaka. Yakışmıyor. 2- Sevmesen de rakip hocanı bu kadar küçümsemek ne demek. Adamın sicilinin bu kadar kabarık olmasın onun ahlaki yapısıyla değil sizler gibi yöneticilerin sığlığından kaynaklanıyor. Terim 40 yıl öncede böyleydi.
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4 1
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FANATİK GALATASARAY LI:hadi oradan dallama aynı twet sizin aleyhinize atılsın bakalım nasıl havlıyorsun ama mayısta görürsünüz eze eze şampiyon olacaz ezeeeee ezeeeee
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31 24
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SİBEL:Dikkat etde Yaya Geçidinde Ezilme
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1 3
VOLKIAN:fantik gs li eminmisin kimsenin kimseden korkmadığına ve Yemin etme cinconlu senin gibileri geldi ve geçti bu Alemden esas olan Efendiliktir bence bu Sezon Anadolu Takımlarından biri Şampiyon olacak çünkü üç büyüklerin hiç birinde İş yok
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KENAN:Vatandaş denen zırtto yiyeceğini yer arkasına bakmadan kaçar kebapçı Selahattinde olduğu gibi
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FANATİK GALATASARAY LI:yemin ediyorum geri vites yapmam kimse benim babamın oğlu değil kimse kimseden korkmaz
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