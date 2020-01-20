Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e teklif: Gönülden arzu ediyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Kulübü Mali İşler Direktörü Serdar Yıldız TRT SPOR'da açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un açıklamaları:

"Türk futbolu topyekun yeniden yapılanmalı. Spor Bakanımız her şeyin farkında ve kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmak istiyor. Federasyon'da; işten anlayan liyakat bazlı kişiler yer almalı. Biz federasyona kimseyi önermedik. Üç büyükleri temsil eden insanlar vardır. Son dönemlerde biz isim vermedik. Seçme imkanımız da yoktu. Olmaması gereken insanlar olduğunu söyledik.

"112 YILLIK BİR KULÜBÜN ALTYAPISINDA İKİ SAHA VAR"

Eğitmen yetişmiyor, antrenör çıkmıyor. Altyapıdan oyuncu oynatma mecburiyeti yok. Müthiş stadyumlarımız var ama burada iki haftada bir maç oynanıyor. Çocukların maç oynayacağı yerler yok. 112 yıllık bir kulübün altyapısında iki saha var. Her şeyin ele alınması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ, GALATASARAY VE TRABZONSPOR'A ÇAĞRI

Dört büyük kulüp başkanı toplanalım bir masanın etrafında, mali konuları da konuşalım. Kamuoyunu, içerisinde bulunduğumuz durumu ortaya koymak adına aydınlatalım. Yapın çağrıyı, ilk olarak kapıda Fenerbahçe olacaktır. Biz kral çıplak diyoruz. Onlar değil diyor. Sayın Mustafa Cengiz olur, diğer başkanlar da olur. Her ortamda canlı, cansız her kanala çıkmaya razıyız. Hatta bunu; Fenerbahçe Kulübü olarak gönülden arzu ediyoruz.

"2+2 BURADA 4 ETMİYOR"

%40 gibi bir talebimiz olmadı. TFF Başkanımız lütfen çıkıp söylesin, böyle bir talebimiz oldu mu yoksa olmadı mı? Olmadı çünkü. Bizim toplantımız olmamıştı. Kamuoyu baskısı, algı operasyonu... Bir medya grubu bunu işliyor.Yakında eksi harcama limiti çıkacak. Harcama limitinin kendisi eksi çıkacak. Biz şimdi limitin üstündeyiz diye eksi çıktı. Bundan sonra harcama limiti eksi çıkacak. Federasyonda harcama limitinin nasıl hesaplandığını bilmeyen var. 2+2 burada 4 etmiyor."