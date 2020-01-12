Ali Koç'tan Mustafa Cengiz ve Trabzonspor'a sert sözler: Sırtını devlete dayamış

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Antalya kampında düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor 'a yüklendi.

Bankalar Birliği ile henüz sonuç alamadıklarını söyleyen Ali Koç "5 yıl sonra kulüplerin gelirleri eksi çıkacak, bunu herkes biliyor. Bugün ana para ödemeyenlerin harcama limitleri yüksek çıkıyor. Biz Bankalar Birliği ile yapamadığımız için harcama limitimiz böyle. Bu model 5. sene kesin çökecek. Bir tişörtün, herkes tarafından giyilmesi bekleniyor. Fenerbahçe olarak en çok borç bizde. Ödeme gücümüz de farklı, miktarlar da. İmzaladığımız an, 250 Milyon TL Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılamıyor. 5. yıl gelince ne yapacağız, yeni bir anlaşma yapılacak ve 10 yıla uzatılacak. İmzalayan kulüpler ne kadar memnun, bunu da sormak lazım. Benim konuştuğum, imzalayan kulüplerden biri hariç memnun olan görmedim. Sayın Mustafa Cengiz, kendileri imzaladıktan sonra 'Sizin yapılandırma ne durumda, sizden olumlu sonuç bekliyoruz.' Yani ne demek bu, Fenerbahçe'nin anlaşmasından sonra diğer kulüpler için de yeni bir yol bulunabilir." dedi.

"BU SİSTEM TRABZONSPOR İÇİN YAPILMIŞ"

Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Bu 250 milyon TL'lik ana para, 5 yıllık süre en çok Trabzonspor'a yarıyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ne kadar kötü olduklarından bahsediyordu, iflastan bahsediyordu, Mayıs ayında rahatladıklarını söyledi. O arada ne oldu bilmiyorum. Trabzonspor'a göre kurgulanmış bir model, zorunlu olarak da diğer kulüplere sunulmuş. Hani diyorlar ya, "yolda giderken kural değişmez", 5. yılda yeniden değişecek. Şu da olabilir, 'Burası Türkiye, imzalayın sonra bakarız.' Bunu da anlayabiliyorum. Çok ağır maddeler var, belki de genel kurula gidip sorabiliriz." şeklinde konuştu.

"MUSTAFA CENGİZ UMARIM YALAN SÖYLEMİYORDUR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yanıt veren Ali Koç "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin adını ağzına almadan bazı atışlar yapıyor. Taraftara şirin gözükmek, koltuğu sağlamlaştırmak bir anlayış olabilir ama kısa süreli bir anlayış olur. Mustafa Cengiz ya bilgi sahibi değil, ya gözümüzün içine bakarak gerçekleri sapıtıyor. İnşallah bu yaşına gelmiş bir adam gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyordur. 2011'deki Play-Off, 23 Ağustos'ta açıklandı, 25 Ağustos'ta fikstür çekildi, 9 Eylül'de ligler başladı. Neden bahsediyor? İnşallah bu yaşta adam kamuoyunun gözünün içine baka baka yalan söylemiyordur. Şeffaflıktan bahsediyor, bize hafif çaplı gönderme yapıyor, KAP'a bildiri yaptıklarını söylüyor. Biz de KAP'a bilgilendirme yapıyoruz. Geçen sene Mart sonunda TFF bir liste yayımladı. Bu listede kulüplerin menajerlere ödediği paralar yer aldı. Fenerbahçe 2,6 milyon euro menajerlik ücreti ödemiş. Biz zaten %9-%10 menajerlik ücreti öderiz. Bütün Süper Lig ise 4,4 milyon euro ödemiş. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az ise Galatasaray yapmış; 10 bin euro! 2018'de Galatasaray bütün transferler için 10 bin euro ödemiş! Mitroglou, Ömer Bayram, Luyindama, Nagatomo... Bir sürü oyuncu alınmış ama Galatasaray 10 bin euro ödemiş. Balıkesirspor bile 7 bin euro ödemiş. İstanbulspor 95 bin euro ödemiş. Galatasaray bu kadar oyuncu alıp 10 bin euro ödemiş ve bu şeffaf mı değil mi kamuoyuna bırakıyorum."

"TRABZONSPOR SIRTINI DEVLETE DAYAMIŞ"

Trabzonspor hakkında da konuşan Ali Koç "Trabzonspor sağ olsun Türkiye'de haklı rekabetin bekçisi konumunda, gün aşırı açıklama yapıyorlar. Sırtını devlete dayamışlar. Stadı devlet yapmış, olsun Türkiye'de birçok stadı devlet yapıyor. Ünal Karaman istifa etti, bizi ilgilendirmiyor ama zorla konunun içine çekiliyoruz. Bizim hocamızın istifası söz konusu değilken birçok iddia çıktı ama Ünal Karaman'ın durumu gazetelerde bile yer almadı. Koskoca bir şehrin belediye başkanı, bu karmaşayı Fenerbahçe'ye bağladı. Nereden aklına esti, Bu cinlik nereden? Bu nasıl saygısızlık? Sonrasında da kaldırdı. 5. maddede bir bakandan bahsediyor ve diyor ki 'Bu bakan iç işlerine asla karışmadı, ve öyle bir yardımcı oldu ki Trabzonspor iflastan kurtuldu.' Yine bir milletvekili, bu tartışmayla ilgili tweetler atıyor ve 'Bakan beyin yardımlar yaptığı Trabzonspor'dan sadece başarı beklentisi olabilir' diyor. Allah daha çok versin, gözümüz yok. Trabzonspor'a soruyoruz, kaç devlet kurumu, kaç loca aldı, ne kadar verdi? Türkiye'de en pahalı localar bizimdir, gelin gelirleri karşılaştıralım. Trabzonsporlu olmayan ama devlet ile iş yaptığı için Trabzonspor'dan loca alan iş adamları var mı? Bunları biz söylemiyoruz, belediye başkanı, milletvekilleri söylüyor. Yeter artık! Türk sporunda barış olsun, gelin beraber olalım dilinden anlamıyorsunuz." dedi.