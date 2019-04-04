04 Nisan 2019, 23:37
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Ali Koç'tan Nejat İşler'e Büyük Övgü: Allah Senden Razı Olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fener Ol kampanyasının reklamını seslendiren Nejat İşler'e canlı yayında teşekkür etti. Ali Koç, "Nejat, Allah senden razı olsun. Fenerbahçe taraftarları adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Fenerbahçe'de Fener Ol kampanyası 19.07 itibariyle başladı. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu'na kampanyayla ilgili detayları paylaşırken, rakamların çok iyi gittiğini belirtti.

"NEJAT HER PROJEMİZDE YANIMIZDA OLDU"

Ali Koç, Fener Ol kampanyasının reklamını seslendiren Nejat İşler'e de canlı yayında teşekkür etti. Koç, "Rakamlar gayet iyi gidiyor, daha da iyi gidebilir. Bugün bir teşekkür var ki onu da sona sakladık. O da Nejat İşler. Her projemizde yanımızda oldu. Nejat, Allah senden razı olsun. Fenerbahçe taraftarları adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

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Fenerbahçe, Nejat İşler, Ali Koç, Spor



YORUMLAR (17)
KOÇ OĞLAN: Kardeşinin kemikleri sızlıyor mezarda ne hale düşürdün kendini koca fener yardıma muhtaç...
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ALLAH RIZASI İÇİN SADAKA: Az sadaka çok belayı defeder mazlum boynu büküklere fener olalım ısıtalım onları
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İLGİLİLERİN DİKKATİNE: kulübü başkanı arkalarındaki reklam ajansı ve sanatçı denen destekçileri hepsi gezici ortada büyük bir resim var umarım hükümetin değerli ve tecrübeli analistleri stratejistleri gerekli önlemleri almışlardır bir yandan ipi dışarıda olan bir ekonomik kıskaç diğer yandan gezicilerin iş karıştırması burnuma pis kokular geliyor
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TUNÇ06: COMOLLİ GİTMEDİKCE BU TAKIM ADAM OLMAZ...TOPLANAN PARLARDA HİÇE GİDER..TABİĞ TOPNIRSA PARA YOK PARA HERŞEY PAHALI ALİ EFENDİ...
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NEVZAT : Ali Koç helvanı yesek de kurtulsak
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