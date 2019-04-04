Ali Koç'tan Nejat İşler'e Büyük Övgü: Allah Senden Razı Olsun

Fenerbahçe'de Fener Ol kampanyası 19.07 itibariyle başladı. Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Televizyonu'na kampanyayla ilgili detayları paylaşırken, rakamların çok iyi gittiğini belirtti.

"NEJAT HER PROJEMİZDE YANIMIZDA OLDU"

Ali Koç, Fener Ol kampanyasının reklamını seslendiren Nejat İşler'e de canlı yayında teşekkür etti. Koç, "Rakamlar gayet iyi gidiyor, daha da iyi gidebilir. Bugün bir teşekkür var ki onu da sona sakladık. O da Nejat İşler. Her projemizde yanımızda oldu. Nejat, Allah senden razı olsun. Fenerbahçe taraftarları adına çok teşekkür ediyorum." dedi.