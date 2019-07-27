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Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda sert ifadeler kullandı. Koç, Fener Ol kampanyası, transferler, 3 Temmuz, UEFA'nın yaptırım kararıyla ilgili konuştu. Ali Koç ayrıca Fatih Terim'e de göndermede bulundu.

27.07.2019 15:05
Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nden yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

"3 Temmuz artık çok uzadı. Biz de çok sabırsızlanıyoruz camia olarak. 13. duruşma yapıldı. İnşallah bu sene içinde bazı kararlar alınır. Aziz Yıldırım'ı deviremeyiz ama Ali Koç'u deviririz' diyenlere, 'İlk 6 hafta geçsin de sonra konuşuruz' diyenlere bir mesajım var. Ayağınızı denk alın. Biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Geçen sene nasıl 'Topunuz gelin' diyorsam yine aynısını diyorum. Taraftarlarımız Fenerbahçe yönetimi hakkında çıkan dedikodulara kulak asmasın. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkarmak için her şeyi yapıyoruz."

"ÇOK ŞÜKÜR UEFA'DAN MEN ÇIKMADI"

Fener Ol bizim kurşunlanmamızın yıldönümüydü, bu sebeple 4 Nisan'da başladık. UEFA yargı dairesinde çok şükür ki Avrupa'dan men çıkmadı. Çok önemli bir konudur, prestij konusudur. 2 milyon euro ceza yedik 23 oyuncu kısıtlaması geldi. Bunları tahmin ediyorduk zaten. Kulübümüz, çok ötede kalmasına rağmen olumlu bir sonuç olmuştur. UEFA bilmektedir ki, biz iyi niyetle var gücümüzle çalıştık. Fener Ol kampanyasına önem vermişlerdir, bununla beraber de bankalar birliğinde yeni yapılanma ve TFF'deki yeni yapılanma ile olumlu sonuçlandı.

"FENER OL'MAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Fener Ol kampanyası, küçük hissedarların sermaye arttırımına yüzde yüz katılımı, taraftarımızın katkısı buna etkili olmuştur. Bankalar birliği demişken görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah en kısa zamanda bu işi bitireceğiz. Gönül isterdi ki bu olmasın ama bu mali tablodan omuz omuza çıkarak daha sağlam kararlar alabiliriz. Bu sezon Fener ol için 200 milyon euro ayırmıştık, Ağustostan sonra yine gaza basacağız. Geçen sezon 41 bin kombine satmamıza rağmen Fener ol, yüzde 50 rakam olarak aşmıştır. Daha gidecek çok yolumuz var. Sıkıntılı bir yolculuk ama bunu hep beraber yapmak zorundayız. Fener Ol'maya devam etmeliyiz.

"DAHA ÇOK DESTEK TOPLANABİLİRDİ"

Sadece Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyada 1.6 milyon sms atılmıştır. Katılım sayısına baktığınızda, tekil sayıya baktığınızda eşi benzeri olmayan bir katılımdır ama camiamızın potansiyelinin çok daha gerisindedir. Evet, rakamlar çok büyük, geçmişe bakarsanız muhteşem ama bu camiaya bakıldığında daha çok destek toplanabilirdi. İnşallah bugünler geçecek ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağız.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Rakiplerimizden birinin Başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi hocasıyla beraber konuşması üzmektedir. Biz tenhada da dışarıda da aynı konuşuyoruz. Biz, tazminat konusunu henüz geçmedik. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu göreceksiniz. "Yok efendim mahkeme karar vermiş" de, siz doğru savunma yapmazsanız mahkeme aleyhinize karar verir.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (11)
KIZILTUGAY: Ali koç geldi aziz yıldırım aranır hale geldi,!ali koç bir şeyi anladı,oda fb nin normal olarak yönettiği holdingi gibi yönetilemeyeceğini!aziz yıldırım ve eski ekibi viskilerini içerken komedi dram oynayan ali koç ve ekibini keyifle izliyorlardır!
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HMD: Ali kaç. Önce şu küme düşürmekten son anda kurtarılan takımını adam et. . . Avrupa Fatih''i. TERİM''e. İkide bir sataşacağım kendi işine bak. . . Fatih TERİM. Tırnaklarıyla kaza kaza buralara geldi. . . senin gibi altın tepsi hayat sunulmadı kendisin e. . . sen Fatih TERİM ile uğraşma . . çok antipatik oluyorsun. . . TERİM''in başarılarını sen hayal bile edemezsin. . . Zaten 2020. Olmadan istifa eder gidersin. . . . Bu büyük camiaların arasını bari bozma. . . Hem varsa bir diyeceğin başkana sor cevabını al. .
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RECEP: Fenerin isminde yakında dwyişirsiniz dilencibahce diye
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KENAN: Hadi lan ordan pembe bileklikçi
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2 0
FB: hadi lan ordan devrişme seni
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ADIM DİKİCİ: işine bakıcan ali koç sen daha dün geldin aziz yıldırım 20 yıl ugraştı gs ile senmi yıkıcan para var var huzur yok sana dilencilik yaparsın tvlerde ancak bol keseden sallarsın
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CAN: adnan hoca tutuklandı kaynağınız dilencilik kaldı
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FB''Lİ: Aslan başkan en büyük sensin, biraz daha zaman geçsin FB''den de büyüğüm dersin, az kaldı. . .
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ALİ AGA: Abi allah rızası için şu takıma bir sadaka lütfen ne olursunuz
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6 3
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FB: zamanında babanda senin için sadaka istiyordu verdik ama yaramamış amele gibi bir şey olmuşsun
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