Ali Koç'tan sert açıklama: Ayağınızı denk alın

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nden yapılan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

"3 Temmuz artık çok uzadı. Biz de çok sabırsızlanıyoruz camia olarak. 13. duruşma yapıldı. İnşallah bu sene içinde bazı kararlar alınır. Aziz Yıldırım'ı deviremeyiz ama Ali Koç'u deviririz' diyenlere, 'İlk 6 hafta geçsin de sonra konuşuruz' diyenlere bir mesajım var. Ayağınızı denk alın. Biz sizin kim olduğunuzu biliyoruz. Geçen sene nasıl 'Topunuz gelin' diyorsam yine aynısını diyorum. Taraftarlarımız Fenerbahçe yönetimi hakkında çıkan dedikodulara kulak asmasın. Biz burada elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkarmak için her şeyi yapıyoruz."

"ÇOK ŞÜKÜR UEFA'DAN MEN ÇIKMADI"

Fener Ol bizim kurşunlanmamızın yıldönümüydü, bu sebeple 4 Nisan'da başladık. UEFA yargı dairesinde çok şükür ki Avrupa'dan men çıkmadı. Çok önemli bir konudur, prestij konusudur. 2 milyon euro ceza yedik 23 oyuncu kısıtlaması geldi. Bunları tahmin ediyorduk zaten. Kulübümüz, çok ötede kalmasına rağmen olumlu bir sonuç olmuştur. UEFA bilmektedir ki, biz iyi niyetle var gücümüzle çalıştık. Fener Ol kampanyasına önem vermişlerdir, bununla beraber de bankalar birliğinde yeni yapılanma ve TFF'deki yeni yapılanma ile olumlu sonuçlandı.

"FENER OL'MAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Fener Ol kampanyası, küçük hissedarların sermaye arttırımına yüzde yüz katılımı, taraftarımızın katkısı buna etkili olmuştur. Bankalar birliği demişken görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah en kısa zamanda bu işi bitireceğiz. Gönül isterdi ki bu olmasın ama bu mali tablodan omuz omuza çıkarak daha sağlam kararlar alabiliriz. Bu sezon Fener ol için 200 milyon euro ayırmıştık, Ağustostan sonra yine gaza basacağız. Geçen sezon 41 bin kombine satmamıza rağmen Fener ol, yüzde 50 rakam olarak aşmıştır. Daha gidecek çok yolumuz var. Sıkıntılı bir yolculuk ama bunu hep beraber yapmak zorundayız. Fener Ol'maya devam etmeliyiz.

"DAHA ÇOK DESTEK TOPLANABİLİRDİ"

Sadece Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyada 1.6 milyon sms atılmıştır. Katılım sayısına baktığınızda, tekil sayıya baktığınızda eşi benzeri olmayan bir katılımdır ama camiamızın potansiyelinin çok daha gerisindedir. Evet, rakamlar çok büyük, geçmişe bakarsanız muhteşem ama bu camiaya bakıldığında daha çok destek toplanabilirdi. İnşallah bugünler geçecek ve bir daha böyle bir şey yaşamayacağız.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE GÖNDERMESİ

Rakiplerimizden birinin Başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi hocasıyla beraber konuşması üzmektedir. Biz tenhada da dışarıda da aynı konuşuyoruz. Biz, tazminat konusunu henüz geçmedik. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu göreceksiniz. "Yok efendim mahkeme karar vermiş" de, siz doğru savunma yapmazsanız mahkeme aleyhinize karar verir.