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Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. İdari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur" dedi.

25.03.2020 17:43 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:11

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle kulüp personeline mesaj gönderdi. İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Sevgili çalışma arkadaşlarım, Fenerbahçe'nin emektarları... 23 Mart Pazartesi akşamı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını nedeniyle zor anlar yaşamaktayız. Bizlerin hayatı için kendi hayatlarını riske eden başta Sağlık Bakanlığımız ve tüm sağlık personeline şükranlarımı iletiyorum. Bu süreçte Allah onlara sağlık ve sabır versin. Onların verdiği mücadeleyi daha da zorlaştırmamak adına devletimizin koyduğu kurallara uymaya azami dikkat gösterelim. Bu doğrultuda evlerden çıkmayalım, evde kal çağrısına destek olalım. Dayanışma ruhu çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardım için elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım.

"HEM FİZİKSEL HEM RUHSAL SAĞLIĞINIZI KORUMAYA DİKKAT GÖSTERİN"

Zor günler bizi bekliyor. Görünen o ki bu zor günler bir mühlet daha devam edecek. Konuyla ilgili sosyal medyadan çok şey öğreniyoruz. Ortaya atılan felaket senaryolarından etkileniyoruz. Sizlerden ricam kaygı ve korkularınızın hayatınızı yönetmesine müsaade etmeyin. Hem fiziksel hem ruhsal sağlığınızı korumaya dikkat gösterin. Kulübümüzle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi sürecin başından beri sizleri sık sık bilgilendiriyoruz. Özetle 16 Mart itibariyle okul öncesi ve ilk okul çağında çocuğu olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üstü personelimize idari izin verildi.

"FENERİUM MAĞAZALARINI KAPATTIK"

20 Mart günü ise 3'er gün nöbetleşe çalışacağımız bir sisteme geçtik. Bu süreçte hem evden çalışılıyor hem de nöbetçi bir kadro tesislerimizde bulunuyor. Aynı gün Fenerium mağazalarını kapattık. Bu süreçte personelimizin gerek maaş, gerekse yıllık izinden hiçbir kaybı olmayacaktır. Mecburen tüm sportif faaliyetlerimize son vermek durumunda kaldık. Tesislerimiz ve ofislerimizin hepsi dezenfekte edildi.

"CENK RENDA KONTROL AMAÇLI HASTANEDE"

Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. EuroLeague maçları için son dönemde yurt dışı öyküsü olan bazı sporcu ve teknik ekipten personelimizde semptomlar görüldü. Bu bağlamda yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince hem sizi hem de kamuoyunu bilgilendireceğiz. Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır."

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Ali Koç’tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Etiketler: Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması

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Yorumlar (2)
GALATASARAY:Allah sagliklarini en kisa zamanda geri verir insallah allahim tüm hastalarinin ve türk milletinin yardimcisi olur insallah
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MEMLEKETİM:Ali senin yerinde olsam testim pozitif cik der ölü numarasi yapardim. Baska kurtulusunda yok.
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