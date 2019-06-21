21.06.2019 19:58
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Ali Koç'tan taraftara maç öncesi küfür uyarısı

Ali Koç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi yedinci maçında, Anadolu Efes ile Sinan Erdem'de şampiyonluk maçına çıkacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek küfür uyarısında bulundu. Hatırlanacağı gibi TBF'nin Fenerbahçe'ye verdiği seyirci cezası bu maç öncesinde ertelenmişti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, şampiyonluk adına Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun yedinci maç için Fenerbahçe taraftarlarına verdiği cezayı ertelemesi sonrası Sarı-Lacivertli taraftarlar da tribünlerde yerlerini aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise zorlu maç öncesi taraftarların yanına giderek küfürlü tezahürat konusunda uyarılarda bulundu ve "Takımımızı centilmence destekleyelim" dedi.

SEYİRCİ CEZASI BUGÜN ERTELENMİŞTİ

Final serisi son maçı öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya iki maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası vermişti. Fenerbahçe'nin itirazlarının ardından maç günü Federasyon, cezayı ertelemiş ve sarı lacivertli taraftarlar Sinan Erdem Spor Salonu'na gidebilmişti.

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