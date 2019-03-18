Ali Koç'tan Tarihi İtiraf: O Transferden Utanıyorum

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Altyapıda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidip faiz yükünden de kurtulursa işler rayına girer. Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş, halası çocuklar gitmiş oraya. Maaş vermiyorlarmış. Ev kirası ve yemek. Onlarca oyuncuyu 'Ya tutarsa' diye alıyorlarmış. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar."

"REYES TRANSFERİNDEN UTANIYORUM"

"Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ama nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim?"

"BU SENE KÖTÜ BAŞKANLIK YAPTIM"

"Bu sene kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Bu sene bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğer üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi."