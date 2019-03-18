18 Mart 2019, 11:28
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Ali Koç'tan Tarihi İtiraf: O Transferden Utanıyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli ekibin yeni sezon öncesi transfer ettiği Reyes transferi için "Utanıyorum" yorumunu yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Altyapıda eskiden çok hata yapılmış. Altyapıyı oturtsam her sene Şampiyonlar Ligi'ne gidip faiz yükünden de kurtulursa işler rayına girer. Dereağzı'nda yemekhanede çalışan adamın 14 yaşındaki oğlu Porto'da oynuyormuş, halası çocuklar gitmiş oraya. Maaş vermiyorlarmış. Ev kirası ve yemek. Onlarca oyuncuyu 'Ya tutarsa' diye alıyorlarmış. Burnumuzun dibindeki çocuğu alıp götürüyorlar."

"REYES TRANSFERİNDEN UTANIYORUM"

"Reyes transferinden ben de utanıyorum. Ama nereden bilebilirdim. 20 yaşında Meksika Milli Takımı'nın kaptanı. Slimani geldiğinde 'En iyi santrfor' dediler. Böyle olacağını nereden bilebilirdim?"

"BU SENE KÖTÜ BAŞKANLIK YAPTIM"

"Bu sene kötü başkanlık yaptı diyebilirsiniz. Bu sene bir bitsin... Ben bu sene kötü başkanlık ettim ama ciğer üç para etmez televizyon yorumcularının ağzına sakız etmem kendimi."

Porto, Ali Koç, Spor


YORUMLAR (45)
SİNAN: başkanım boşverin transferi dün gece gs nasıl kazandı tüm ülke gördü.hakem alın hakem yetiştirin :)
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TOLGA CİĞERCİ: hadi reyes neyse de beni niye aldınız kı ??
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KAREMURAT: Porto senin yemekhanecinin oğlunu bile götürüp oynatacak kadar yetenekli buluyorsa ve sen bunu sonra öğreniyorsan en alttan en üste ekibini komple değiştir başkan... Çöp adamlara gömdüğünüz milyonlara yazık.O çocuk gibilerle takım kur ve yen ya da yenil önemli değil ama kulübün en az on yılına yatırım yapardın... Porto bunun için Porto çatladıkapıspor değil... Bjk liyim...
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FENERLİ: Şu yapılan transferlerden taraftar olarak ben utanıyorum başkan ve teknik heyet nerde gördu aldı hala anyamadım
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DOĞRU DOĞRU: Ben olsam utanır yerin dibine girerim. İnsan bi düşünür ben ne yaptım diye, takım ligin dibinde. Halada sana güveniyoruz başkan diyenler var. Takım bu sene rakiplerine karşı tarihi hezimete uğramış hala da konuşuyorsunuz. KESİNLİKLE İSTİFA İSTİFA. . .
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