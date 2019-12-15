Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivas spor yenilgisinin ardından oldukça kritik açıklamalarda bulundu. Gerekli tedbirleri alacaklarını kaydeden Koç, "Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki 3 puanı normal karşılayabilirdik. Enteresan bir lig oluyor bu sene puanlama açısından. Gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Sakatlıklar için konuşan başkan, "Sadık uzun süre oynayamayacak gibi görünüyor. Darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan çok çektik, demek ki bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Hasan Ali de sakatlandı, nüksetti. Birkaç hafta bizimle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kartların haklı olduğunu belirten Fenerbahçe Başkanı, "Ozan Tufan kırmızı gördü, cezasını hafta içi çekecek. Garry Rodrigues haklı olarak bir kırmızı gördü. Ozan takımın kaptanı, kendine hakim olması gerekirdi. 4. hakem ile yaşadığı diyaloğu söyleyince, ona da bir nebze hak veriyorum. Kulübün liderlerinden biri. Şampiyon olacağız, kaybedilmiş bir şey yok. Sevinilecek tek şey, bu kayıpların erken gelmesi. Biz alacağımız tedbirlerle bu sorunu gidereceğiz." diye konuştu.

"FATİH TERİM BENİ KAST ETTİYSE SÖYLESİN"

"Fatih Terim, reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiğini söyledi. Sizi ima ettiği belirtiliyor." şeklinde bir soru sorulunca Ali Koç, "Beni kast ettiyse, beni kast ettiğini söylesin, söyleyeyim. Duymadığım konuda yorum yapmam doğru olmaz. Spor basınında en az laf söylenen hoca Fatih Terim. Fatih Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında. Onun da nedenlerini zaman gelince açıklarız" cevabını verdi.

MUSTAFA CENGİZ'E YANIT: SABRIMIZI TAŞIRACAK SEVİYEYE GELDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in tepkisine de yanıt veren Ali Koç, "Yok efendim niye buluşmuşlar, %30'dan %40'a yükseltilmesi falan bizim için olmuş gibi, sabrımızı taşıracak seviyeye geldi bazı başkan seviyesindeki açıklamalar. Onlara da cevap vereceğim." dedi.

"ZAJC'IN SAKATLIĞI İLE PLANLAR ALT ÜST OLDU"

Devre arasında transfer yapıp yapılmayacağıyla ilgili soruya Ali Koç, "Takımı güçlendirmek zorundayız. Zajc, elimizdeki değerlerden biriydi. Zajc, başka takımların ilgilendiği bir oyuncuydu. Şimdi sakatlıkla birlikte planlar birazcık alt üst oldu." dedi.

Zajc'ın sakatlığını değerlendiren Ali Koç, "3-4 ay değil, doktorumuz Burak Hoca tahminlerinde isabetlidir. 6-8 hafta diyor ama tabii devre arası penceresini kaçırıyor." ifadeleriyle cevap verdi.