22.06.2019 23:23
Haberler » Spor » Haber

Ali Koç'tan transfer müjdesi

Ali Koç

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Başkan Ali Koç , sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Koç, 10-12 gün için 3-4 önemli transferi bitirmiş olacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV 'de kulübe maddi destek için yapılan "winwin" kampanyasında transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Koç, transfer çalışmalarının son durumuna ilişkin gelen bir soru üzerine, "Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Ali Koç , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:19 Denizlispor, Hugo Rodallega'yı transfer etti
00:16 2019 Avrupa Oyunları
00:12 Brezilya'dan farklı galibiyet
00:11 LAY-UP Basketbol Turnuvası, Marmaris'te sona erdi
00:10 Futbol: Kupa Amerika
23:56 Basketbol: Hazırlık maçı
23:46 Anadolu Efes'in şampiyonluk sevinci soyunma odasına taşındı