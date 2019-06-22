22.06.2019 23:35
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Ali Koç'tan transfer müjdesi

Ali Koç

Fenerbahçe Başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Başkan Ali Koç , sarı-lacivertlilerin transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Koç, 10-12 gün için 3-4 önemli transferi bitirmiş olacaklarını söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV 'de kulübe maddi destek için yapılan "winwin" kampanyasında transfer gündemine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Koç, transfer çalışmalarının son durumuna ilişkin gelen bir soru üzerine, "Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız" dedi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Fenerbahçe , Ali Koç , Güncel

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