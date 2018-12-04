04 Aralık 2018, 10:06
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Ali Koç'tan Ümidini Kesen Bazı Taraftarlar, Kasımpaşa Maçı Sonrası Aziz Yıldırım Tezahüratı Yaptı

2-2 biten Kasımpaşa maçı sonunda bazı Fenerbahçeli taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de kapandı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin flaş ekibi Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Kasımpaşa, Kadıköy'de aldığı beraberlikle 26. puana yükseldi ve ikinci sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 14 puana yükseldi, haftayı 15. sırada kapattı.

TRİBÜNDE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Fanatik'tenYusuf Dursun'un haberine göre; mücadelenin hemen ardından maçı izlemek için Kadıköy'deki yerini alan ve hayal kırıklığına uğrayan bazı taraftarlar bitiş düdüğününü hemen ardından Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptılar.

04 Aralık 2018 Salı 10:06



YORUMLAR (48)
YORUMCU: ALİ ŞEN BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON. . . . . . . . . . . .
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FENERBAHÇE TARAFTARI....: Ne kafası karışık adamlarsınız anlamadım. Zaten bu sene ümidimiz yoktu. Adam bangır bangır bağırdı takım bu şekilde, çok borcumuz var! Aziz Yıldırım''a ne kadar katlanmış isek, Ali Koç''a da bir o kadar sahip çıkmamız lazım. En azından dürüst ve onurlu bir başkan. Aziz Yıldırım, Trabzon deplasmanında en son ne zaman maç izlemiş? Başarı 3 puan ile olmuyor sadece. Çıkıp basket maçında yönetici tokatlamadı diye ise bu serzeniş, ben Fenerbahçe'' yi desteklemiyorum artık. Galibiyet için fenerli değil
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GFB1907: BABASI BJK DE OĞLU FB DE PARA AKLANIR BORSADAN PARALAR KALDIRILIR DAHA BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ
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ZURNACI: Çapulcu başka ali koç yaktın takımı adamlar tv de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta akhisar fener bahçeyi ağırlayacak diye biliyor artık sayende aziz başkan bu klübe bu sözü hiç söyletmedi
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YILMAZ ŞENLER: gelen gideni aratırmıs
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