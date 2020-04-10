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Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Belçika Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Marc Wilmots ile görüşme gerçekleştirdi.

10.04.2020 22:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 22:53
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü

Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi gündemine sürpriz bir ismi aldı. Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre; teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe gündemine uzun yıllar Belçika A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Marc Wilmots aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Marc Wilmots ile görüntülü görüşme yaptığı öğrenildi.

WİLMOTS KİMDİR?

Futbola 1987 yılında başlayıp 2003 yılında bırakmıştır. 4 Dünya Kupası'nda forma giymiştir ve Belçika'nın dünya kupalarındaki en golcü futbolcusu olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra siyasete de girmiş ve Belçika Senatosu'nda görev almıştır. 2005 yılında ise senatörlükten istifa etmiştir.

Teknik direktörlük kariyeri

2003 Schalke 04 (geçici)

2004-2005 Sint-Truiden

2009-2012 Belçika (asistan)

2012-2016 Belçika

2017 Fildişi Sahili

2019 İran

Etiketler: Fenerbahçe, Belçika, Ali Koç, Spor
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