21.06.2019 20:25
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Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi

Ali Koç, tribünde taraftarlarla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko final maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendileriyle konuşma yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko final maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne giderek kendileriyle konuşma yaptı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç , Başkanvekili Semih Özsoy ile birlikte sarı-lacivertli tribünlere giderek taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertlilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet, taraftarlarla kısa bir süre sohbet ettikten sonra maçı takip edeceği tribüne gitti. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy ise mücadeleyi sarı-lacivertli taraftarların olduğu tribünde takip ediyor. Fenerbahçe Beko'ya final serisi 5. maçından sonra 2 deplasman mücadelesinde seyircisiz oynama cezası verilmişti. Sarı-lacivertlilerin, Anadolu Efes ile oynayacakları 7. karşılaşma öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu'na (TBF) itiraz etmesi sonucu TBF Tahkim Kurulu da cezanın ertelenmesine ve Anadolu Efes karşılaşmasına Fenerbahçe taraftarının girişine izin vermişti.
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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