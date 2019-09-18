Ali koç: türk futbolu son yıllardır algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor

"Nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında, hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor"

"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum"

"MHK Başkanı'nın açıklamasına ihtimal vermek istemiyorum"

"Dünya neler konuşuyor, ülkemizde neler konuşuluyor"

Net bir şey var ki kural hatası olması durumunda tekrarlanması gerekiyor"

"1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

"Enteresan bir dönemden geçiyoruz"

"Polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz"

"Kavga edersek bindiğimiz dalı keseriz"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, -

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Bize verilen süre içinde başvurumuzu yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanya spor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurmuştu. Ali Koç, Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hatalarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler verdi.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilişkin kural hatası sebebiyle TFF'ye itirazları olacaklarını ifade eden Ali Koç, "Maçın ertesi gününden itibaren 3 gün süremiz var ve başvuru yapmamız gerekiyor. TFF'ye başvuru yapıyorsunuz, bu başvuru MHK'ye gidiyor ve nihai karar yönetim kuruluna veriliyor. Bize verilen süre içinde incelememizi yapıyoruz. Kural hatasının birinde görüntü sıkıntımız olmuştu ve yayıncı kuruluş bu konuda bize destek oldu. Bize verilen süre içinde başvurumuzu yapacağız. Bize göre kural hatası var, başkalarının görüşlerine de saygı duyuyoruz. 2 durumun birisi yoruma açık değil, diğeri yoruma açık olabilir. Şunu görüyorum ki, yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak incelenmemiş, tam idrak edilmemiş. Fakat federasyonun hem spor kulüplerine hem hakemlere hem de medyaya bu konuda daha etraflıca bilgi vermesi önemli. Bize göre hata var ve biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. Bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum, TFF'ye bağlı. Önemli olan en sağlıklı şekilde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği şekilde en doğru kararın verilmesidir ama görüyorum ki algı operasyonları başladı. Ne yazık ki Türk futbolu son yıllardır algı operasyonları üzerinden şekillendirilmeye çalışılıyor. Fenerbahçe az ve öz konuşuyor. Bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruların tamamlanacağını bildirmek istiyorum" dedi.

"MHK BAŞKANI'NIN AÇIKLAMASINA İHTİMAL VERMEK İSTEMİYORUM"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın bir gazetedeki açıklamaları hakkında da konuşan Ali Koç, "MHK Başkanı'nın açıklamasına ihtimal vermek istemiyorum. Sonuçta MHK Başkanı son derece tecrübeli bir isim ve son derece önemli bir değer. Hakem dünyasının dışından birinin atanmasını doğru buluyorum ve bu tecrübede bir insanın bu hatayı yapacağına ihtimal vermiyorum. Hukuk kurulları diyor ve öyle bir kurul yok, MHK'nin yapacağı incelemede MHK'nin başındaki bir ismin başvuru yapılmadan böyle bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Kulağımla duymadığım için bir şey demiyorum. Ses kaydını duyarsam inanırım. MHK'nin başındaki bir insanın MHK'nin yapacağı incelemede başvuru yapılmadan böyle bir açıklama yapması yanlış olmuş" diye konuştu.

"DÜNYA NELER KONUŞUYOR, ÜLKEMİZDE NELER KONUŞULUYOR"

Ali Koç, Fatih Terim'in Club Brugge maçı öncesi yaptığı basın toplantısındaki, "Türkiye'de maçlar masada, Avrupa'da sahada kazanılıyor" açıklamasının sorulması üzerine, "Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Geçenlerde Avrupa Futbolu yönetim kuruluna seçildik. Dünya neler konuşuyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yeni formatlar konuşuluyor. Hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuluyor, ülkemizde neler konuşuluyor. Yok efendim 19.05'te tweet atılmış. Bununla ilgili bir şey konuşulacaksa, nasıl olur da bir insanın sicili bu kadar bozuk oluyor. Hem futbol hayatında hem de antrenörlük hayatında nasıl oluyor da bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu kadar ceza almıyor. Bunların konuşulması gerekirken 19.05 üzerinde kilitlenip duruyorlar. Biz spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışındaki diğer günlerde ortak çalıştığımızı, ortak olduğumuzu unutmayıp yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl artırabileceğimizi düşünmek, yayın ihalesinde ligi nasıl iyi hale getirebiliriz diye düşünmeliyiz. Bizimle ilgili imada bulunulan çok açıklama oluyor ama biz cevap vermiyoruz. Yıldırım Demirören Beşiktaş Başkanı'ydı, Haluk Ulusoy Galatasaray Kongre Üyesi'ydi. Geçmiş başkanlara bakın, rahmetli Hasan Bey iyi bir Beşiktaş taraftarıydı, Mehmet Ali Aydınlar da Fenerbahçe başkanlığına aday oldu. Bu durum bu işin doğasında var. Söz konusu Fenerbahçe olunca bu durum niye böyle oluyor" şeklinde konuştu.

"AMA NET BİR ŞEY VAR Kİ KURAL HATASI OLMASI DURUMUNDA TEKRARLANMASI GEREKİYOR"

Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci yarısında fark atabileceklerini ya da fark yiyebileceklerini ifade eden Ali Koç, futbolda sonucun belli olmayacağını kaydetti. Maçta 1-0 öndeyken ilk yarının uzatmalarının son dakikasında gol yediklerini hatırlatan Ali Koç, "Defans hatası, kaleci hatası var. Ama bir müddet sonra kural hatası olabileceği, ikinci golde de kural hatası olması durumu söz konusu oldu. Bunlar olmasaydı maçın sonucu ne olurdu kimse bilemez. Ama net bir şey var ki kural hatası olması durumunda tekrarlanması gerekiyor. Geçmişte Donk'un olayı vardı ve MHK görüş bildirmişti hata yok diye, ama maç tekrarlanmıştı" ifadelerini kullandı.

"1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Koç, "Ama bunun liglere nasıl cereyan ettiğiyle bir ilgisi yok. En az polemiklerin olduğu bir sezon yaşanmasını umut ediyoruz" dedi.

"ENTERESAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Ligde şu an çok fazla hakem hatası yapılıyor demek için erken olduğunu kaydeden Ali Koç, "Bazı maçlarda hakem hatası denilen şeylere başka bir gözle baktığınızda hata değil diyebilirsiniz. Bence TFF'nin üzerinde baskı oluşturmak için polemik oluşturuluyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ne bizim, ne de başkasının maçlarında özel olarak çok sayıda hakem hatası yapılıyor diyemeyiz" diye konuştu.

"POLEMİKLERİN DIŞINDA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Süper Lig'de şu an 4'üncü haftada olunduğunu ve kimin çıkış yaptığı kimin indiğinin belli olmayacağını ifade eden Ali Koç şunları söyledi:

"Bu dönemde kim konuşuyor bakın, kim ortalığı ateşe çeviriyor bakın. Direkt benim ya da bizim arkadaşlarımızın yaptığı bir konu var mı? Biz polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Bizim tarafımızdan yapılan herhangi bir şey yok. Mümkün olduğu kadar makul durmaya çalışıyoruz. Kavga edersek bindiğimiz dalı keseriz."

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