Ali Koç'u Dolandırdığı İddia Edilen Şahsa 90 Yıl Hapis İstemi

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da aralarında bulunduğu 9 kişiyi, kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri, Başbakan yardımcısı ve milletvekili olarak tanıtıp yardım topladıklarını söyleyerek dolandırdığı iddia edilen şüphelinin 90 yıla kadar hapsi istendi. Dolandırıcılık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan S.Y. (47) hakkında, 2015 yılı içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, iş adamları Tavit Köletavitoğlu ile Mehmet Yiğit Şardan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un da aralarında bulunduğu 6 kişi müşteki, 3 kişi de mağdur olarak yer aldı."YARDIM TOPLADIKLARINI SÖYLEYEREK PARA İSTEDİ"İddianamede, şüpheli S.Y.'nin, 2015 yılı içerisinde farklı numaralı hatlarla iş adamları, şirket yöneticisi ve sekreterleriyle irtibata geçerek kendisini dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fatih Kasırga, Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, milletvekilleri Osman Ören, Cengiz Yavilioğlu, Muzaffer Aslan ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilisi olarak tanıttığı ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım topladıklarını söyleyerek para talep ettiği anlatıldı. Mağdur ve müştekilerin ise belirli miktardaki paraları şüpheli S.Y. ve olaydan sonra ölen annesi F.Y.'nin adına kayıtlı banka hesaplarına yatırdıkları kaydedildi.36 BİN 500 LİRA GÖNDERMİŞLERFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından hesaplarına 10 bin lira gönderildiği kaydedilirken, iş adamlarının da aralarında bulunduğu 8 kişi tarafından ise hesaplarına toplamda 26 bin 500 lira gönderildiği vurgulandı.SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİUYAP üzerinden yapılan kontrolde, şüpheli S.Y.'nin benzer eylemleri nedeniyle hakkında kesinleşmiş ve sürmekte olan yargılamalar ile soruşturmalar bulunduğu, şüphelinin ise suçu işlemediği yönünde kendisini savunmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi.90 YIL KADAR HAPSİ İSTENDİŞüpheli S.Y. hakkında 9 müşteki ve mağdura yönelik ayrı ayrı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan toplamda 27 yıldan 90 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Başka bir suçtan Artvin Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.(Gamze Erdemir/İHA)