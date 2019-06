Ali Koç: "UEFA'nın vereceği karar, kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır"

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır" dedi.Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün dergisine camiaya ve taraftarlara seslendi. Metin Şen'in vefatını hatırlatarak sözlerine başlayan Koç, "Fenerbahçemize 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapmış değerli büyüğümüz Metin Aşık ani bir şekilde aramızdan ayrıldı. Kulübümüze her alanda maddi ve manevi çok fazla hizmetleri olmuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" diye konuştu.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak futbolda son derece başarısız bir sezonu geride bıraktık. Takımımız sezonun son haftalarında aldığı galibiyetler ile ligi 6. sırada tamamladı.Fenerbahçe için yarıştığı her kulvarda mutlak hedef her zaman şampiyonluktur. Bu sezon ne yazık ki zirve yarışından uzak kaldık ancak gelecek sezon şampiyonluğun en iddialı ekibi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz.Bu doğrultuda çalışmalarımız sezon devam ederken başladı. Hedefimiz bu süreçleri en hızlı ve doğru şekilde sonlandırmak. Yakın zamanda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.Bu sezon, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız üst üste 5. kez Final-Four'da mücadele etti. Öncelikle Koç Obradovic başta olmak üzere basketbol şubemize, sporcularımıza ve tüm ekibimize, bizlere yaşattıkları gurur için teşekkürlerimi sunuyorum.EuroLeague rekorları kırarak Final-Four'a ulaştığımız bu sezon sonunda beklentimiz, kupayı bir kez daha ülkemize getirmekti. Ancak yaşanan, beklenmedik, talihsiz ve önemli sakatlıkların takım oyunumuzu etkilemesi sebebiyle istediğimizi alamadık.Fenerbahçe Beko'nun, geçtiğimiz 5 yıllık süreçte olduğu gibi gelecek yıl da Final-Four'a kalacağına ve son saniyeye dek kupa mücadelesini sürdüreceğine inanıyorum.Bununla beraber sezon içinde Türkiye Kupası'nı müzemize getiren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Takımımıza başarılar diliyorum.Bir başka gurur kaynağımız ise Kadın Basketbol Takımımız oldu. Sporcularımız inanç ve azimle hem Türkiye Kupası'nı hem de lig şampiyonluğu kupasını müzemize kazandırdılar.Erkek Voleybol Takımımız da Axa Sigorta Kupa Voley ve Voleybol Efeler Ligi şampiyonlukları ile iki kupayı müzemize getirerek bizler için gurur vesilesi oldular.Fenerbahçe Kürek Şubemiz; Sapanca'da gerçekleşen Büyükler Türkiye Kupası Yarışları'nda hem Büyük Erkekler hem de Büyük Kadınlarda şampiyon olmayı başardı. Bununla beraber Türkiye Salon Kürek Şampiyonası'nda da 3 kategoride şampiyonluğa ulaşan sporcularımız, Akdeniz Kupası Kürek Yarışları'nda başarılı sonuçlara imza atarak Yıldız ve Genç Kız kategorilerinde kürsünün ilk basamağına çıkarak altın madalyanın sahibi oldular.Fenerbahçe Masa Tenisi Erkek ve Kadın A Takımlarımız, Adana'da yapılan Türkiye Süper Ligi 6. ve son etap maçlarının ardından sezonu şampiyonlukla taçlandırdı.Atletizm takımımız İspanya'da düzenlenen Avrupa'nın en önemli kulüpler organizasyonu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda başarılı bir spor kulübü olma hedefine ulaşması için emek sarf eden yöneticilerimize, hocalarımıza, sporcularımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyor; başarılarının devamını diliyorum.Sizlerin de bildiği gibi geçtiğimiz ay içerisinde UEFA tarafından kulübümüze FFP kurallarına ilişkin Kulüp Kontrol Kurulu İnceleme Dairesi kararları tebliğ edildi.Alınan bu kararlar doğrultusunda her ne kadar İnceleme Dairesi, dosyayı Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi'ne sevk etmiş olsa da ilgili daireye bulundukları tavsiyeler gelecek adına olumlu sinyaller oluşturmuştur.İnceleme Dairesi kararında, özellikle göreve geldiğimiz günden bu yana finansal ve idari alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yani Fener Ol kampanyamız, sermaye girişi, yeni sponsorluk anlaşmaları, forma ve kombine gelirlerindeki artış, kulübümüzün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma süreci, yeni finansal kontrol talimatı üzerindeki çalışmaları gibi konulara atıfta bulunulmuş ve UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir.Bu doğrultuda UEFA İnceleme Dairesi'nin verdiği kararda, çalışmalarımızın meyvesini aldığımızı görmek bizleri mutlu ediyor, siz değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor.Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir.Türk futbolu için önem arz eden ve kulüplerin mali yapısının düzeltilmesini sağlamak amacıyla olmazsa olmaz dediğimiz hususlardan biri Bankalar Birliği'nin borç yapılandırma çalışmasıdır. UEFA'nın da yakından takip ettiği ve aldığı kararlarda olumlu olarak atıfta bulunduğu bu çalışmanın yakın zamanda sonuçlandırılması önem arz ediyor.UEFA tarafından dikkatle takip edilen bir diğer husus ise kulüplerin mali durumunu düzeltmesine imkan sağlayacak finansal kontrol talimatı hazırlıklarıdır.Bu çalışmaya Fenerbahçe Spor Kulübü olarak sonuna kadar destek veriyor ve bir an önce yürürlüğe girmesi için gereken her konuda üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum.Bu iki önemli adım hayata geçirildiğinde UEFA sürecinde elimiz daha da güçlenmiş olacaktır.UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır.Kulübümüzün mali bağımsızlık adımlarından biri olarak hayata geçirdiğimiz Fener Ol kampanyamıza, dünyanın dört bir yanından çocuk, genç, yaşlı her Fenerbahçeli'nin katılımı ve Fener Ol'un sürdürülebilir olması Fenerbahçemiz için tarihi öneme sahiptir.Bu bağlamda Sayın Acun Ilıcalı'nın önderliğinde tasarlanan WinWin projesi, bir yıl boyunca devam edecek Fener Ol kampanyamızın önemli ayaklarından biridir.Mayıs ayı ortalarında TV8 ve FBTV ortak yayınında gerçekleştirdiğimiz WinWin programının 28 Mayıs tarihinde Star TV'de gerçekleştireceğimiz ikinci adımını, değerli büyüğümüz, başkanımız Metin Aşık'ın vefatı nedeniyle ertelemiştik.Yapılan yeni planlama doğrultusunda WinWin 14-15-16 Haziran 2019 tarihlerinde üç gün üst üste hayata geçirilecek. 14 Haziran'da Fenerbahçeli sanatçılar, ünlü isimler ve sporcularımızın da katılımlarıyla Star TV'de, 15 Haziran'da, tribünde taraftarlarımızın Fenerbahçe'ye destek olmak için birbirine seslendiği "Yüklen" sloganıyla TV8'de ve 16 Haziran'da da yine "Yüklen" diyerek Fenerbahçe'ye en büyük desteği sağlamak için FBTV'deki canlı yayınla kapanışı yapacağız.WinWin'in bu son gününde, birbirinden değerli ödüllere ek olarak manevi anlamda çok kıymetli pek çok özel hediye de yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak, taraftarlarımızla buluşacak.Bu vesileyle bizlere destek olan Acun Medya Grubu ve Doğuş Medya Grubu başta olmak üzere tüm Fenerbahçe sevdalılarına teşekkürlerimi sunuyorum.Haziran ayı içerisinde bizim için önemli olan hususlardan bir diğeri de 15-16 Haziran günlerinde yapacağımız iki genel kurulumuz olacak. İlk genel kurulumuzda saat 10.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kulübümüzün mevcut tüzüğünün çeşitli hükümlerinin tadiline ilişkin oylamayı yapacağız.Tüzük tadil taslağına resmi web sitemizde genel kurul çağrımızın yapıldığı haber linkinden ulaşabilirsiniz.İkinci genel kurulumuz da ise aynı gün saat 13.00'da yine stadyumumuzda kulübümüzün Mali Genel Kurulu'nda sizlerle birlikte olacağız. Değerli üyelerimizin, genel kurulumuza mümkün olan en yüksek oranla katılımlarını önemle rica ediyorum.Kongremiz döneminde şeffaflık vurgusunu yaparken sizlerle paylaştığım konulardan biri de bugüne kadar mali genel kurullarda tarafımıza sunulan finansal tabloların konsolide olmadığı konusuydu.Yönetim Kurulu olarak sizlerin huzuruna çıkacağımız ilk mali genel kurul toplantımızda uzun ve detaylı bir çalışma sonucunda sizlerle konsolide olmuş finansal tabloları paylaşacağız.Bu rapora, şu anda web sitemiz üzerinden genel kurul çağrısı yaptığımız haber linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.Mayıs ayının son haftasında şike kumpas davalarının 12. duruşma haftasını geride bıraktık. Yönetim Kurulu olarak beklentimiz Fenerbahçemizin 2011'den itibaren çektiği acılardan artık kurtulmasıdır. Bunun sağlanmasının en önemli adımı, Yargıtay'da bekleyen dosyamızın bir an önce karara bağlanmasıdır. Yönetim Kurulu olarak son Kumpas Davası'na geniş bir katılım sağladık. Gerek Yönetim Kurulumuz gerek hukukçu yöneticilerimiz gerekse avukatlarımız ile sonuna kadar tüm davaları takip ederek, camiamızı süreçler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz.Sözlerime son verirken 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Sayın Nihat Özdemir'i ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor; kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum.Futbolu yöneten en üst makam olan TFF'nin, geçmiş dönemlerde ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybettiği, Türk futbolunun sürdürülebilir bir yapıda olmadığı çok açıktır. Hayata geçirilecek yapısal reformlarla ciddi bir değişim ve dönüşüm gerekmektedir.Bu bağlamda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak atılacak her doğru adımda kendilerinin yanında ve destek olduğumuzu bir kez daha belirtiyor; eski anlayışın devamı niteliğindeki her uygulamanın da geçmişte olduğu gibi yine karşısında olacağımızı paylaşmak istiyorum.Yeni dönemin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum." - İSTANBUL