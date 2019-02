Kaynak: İHA

Eski futbolcu Ogün Temizkanoğlu Fenerbahçe 'nin kötü durumuyla ilgili, "Sayın Ali Koç 'un bana göre en büyük yanlışı hem yönetimde futbolu çok iyi bilen yok hem kendisi başkalarına teslim etti. Tribünde oturmakla saha içerisinde oturmak farklı" dedi. Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Tarık Demir moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye katılan Ogün Temizkanoğlu, öğrencilerle bir araya geldi. Futbol kariyerini öğrencilere aktaran Temizkanoğlu, futbol camiasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Futbola 6 yaşında başladığını belirten Ogün Temizkanoğlu, " Almanya 'da doğdum. Futbolu çok seven bir ailem vardı. Bu benim en büyük avantajım. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Başka bir şey olmak ister misin diye sorarlar ya ben yine futbolcu olmak isterdim. Hiçbir zaman hakkını yiyemeyeceğim Fatih hoca vardır. Genç milli takımdan biri sakatlanıyor ve Trabzonspor 'a telefon açıyor direkt beni istiyor. Onu mahcup ettiğimi düşünmüyorum. Fatih hoca da 'Hangi işi yaparsanız yapın mutlaka sizden daha iyi olanlar vardır ama mücadeleyi bırakmayın' demişti. Onun için biz de hiçbir zaman bırakmadık. Gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız bu işe sarılın. Ben futbol topuyla uyurdum. Gerçekten böyleydim. Herhangi bir mağlubiyette teslim olmayın, galibiyette de ben bu işi başardım demeyin" dedi."SAHAYA İNMEDEN, TRİBÜNDE OTURMAKLA OLMAZ" Temizkanoğlu, formasını giydiği Fenerbahçe hakkında değerlendirmede bulundu:"Maalesef Türkiye 'nin yanlışı burada. Herhangi bir konuma geldiğiniz zaman o konuyu çok iyi bildiğinizi düşünebilirsiniz. Bugün baktığınız zaman kulüplere, futbolun içerisinden gelen kaç başkan var, hiç yok. Futbolu bilmeden bir mevkiye geldiğinizde mutlaka yanınıza birini almak zorundasınız, o işi size öğretecek. Fenerbahçe'ye baktığımızda sayın Ali Koç'un bana göre en büyük yanlışı hem yönetimde çok iyi futbolu bilen yok hem kendisi başkalarına teslim etti. Tribünde oturmakla saha içerisinde oturmak o kadar farklı. 15 yıl tribünde oturup, gelip başkanlık yapıyorsun. Siz soyunma odasını asla teneffüs etmemişsinizdir. O oyuncuların ruh halini bilemezsiniz. Ben inşaat yapabilir miyim. Ben ne anlarım, yapamam. Ama yanıma bilen birini alırım. Futbolu tribünden izlemek bu işi çok iyi biliyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Lider olabilirsiniz. Lider olmak yaptığınız, bıraktığınız eserlerle ölçülür. Ben Ali Koç'un en büyük hatasının bu olduğunu düşünüyorum."BJK-FB DERBİSİ YORUMU Beşiktaş , Fenerbahçe derbisi ile ilgili de konuşan ama tahmin yapmayan eski milli futbolcu, "Maç Beşiktaş'ın sahasında. İnşallah aklımdan geçen olmaz. Benim zamanında oynadığım, kaptanlığını yaptığım bir takım var. İnşallah içimden geçen olmaz. Ön plana çıkacak olan kaleciler burada. Burada kalecilere çok büyük iş düşecek" diye konuştu."TRABZONSPOR KARARINI VERMELİYDİ" Süper Lig'deki takımları da değerlendiren eski futbolcu, "İlk yarıda performanslara göre Galatasaray 'ın performansında artış var. Devre arasını en iyi değerlendiren Galatasaray oldu. Trabzonspor transfer yapmadı, gençlere güvendi. En büyük yanlışı iki kulvarda yürümeyeceğini anlamalıydı. Lige mi ağırlık verecek kupaya mı verecek karar vermesi gerekiyordu. Fenerbahçe transfer yaptı ama neden neye göre yaptı hiç anlamış değilim. Başakşehir 'in belirli bir takımı, sistemi vardı zaten" diye konuştu."GENÇLER OYNAMADIKÇA MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLAMAZ" Altyapı sorunlarına da değinen Temizkanoğlu, "90'lı yıllarda biz temel atarken çok daha ileriye gidebileceğimizi düşünmüştük. Her turnuvaya bizim bir alt yapı bıraktığımızı düşünüyorduk. Biz Fatih hocayla milli takımda çalışırken tüm kulüplere yazı yazdık. Eğitim parası neyse biz verelim, siz oyuncuyu yetiştirim biz takip edelim dedik. Bir tane dönüş olmadı. O zaman atıldı bu kötü gidişatın temeli. Siz 14 yabancı ortaya koyduğunuz zaman, diğer oyuncuları oynatmıyorsunuz. Çok gençler var, onlar kendi takımımızda oynamadıkları zaman Milli Takım'ın başarılı olması söz konusu değil zaten" ifadelerini kullandı.(İHA)