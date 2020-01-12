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Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu

Fenerbahçe'nin Antalya'da kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenleyen Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken toplantıya, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu.

12.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:42

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin 'da kamp yaptığı otelde bir basın toplantısı düzenledi. Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu.

Ali Koç, maçında yaşanan hakem hatalarıyla alakalı açıklama yaparken Siri uygulaması devreye girdi ve "Kayserispor" diyerek Ali Koç'a seslendi. Ali Koç ise Siri'nin bu seslenişine, "Siri açık. Yani Siri o kadar şey konuştuk, Kayseri deyince mi çıktı ortaya? Kayserispor için de iyi reklam oldu" şeklinde yanıt verdi.

Siri'nin devreye girişi, sosyal medyada da bir anda en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu

Kayserispor, Antalya, Ali Koç, Spor


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