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Ali Koç'un büyük sıkıntısı: Sıcak para

Fenerbahçe'de ekonomik sıkıntı devam ediyor. Fener Ol kampanyası kapsamında 25 milyon euro gelir elde edilmesi ve 100 bin yeni üye kazanılmasına rağmen sarı lacivertli ekipte sıcak para konusunda problem var. Fenerbahçe UEFA'nın kriterlerine uymaya özen gösterirken, Başkan Ali Koç'un bizzat UEFA ile temas halinde olduğu ifade edildi.

22.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:05

Kulübün gelirlerinin doğrudan borç ve faizlere gitmesinden dolayı sarı-lacivertliler yeni gelir kalemleri yaratmak birçok çalışma yapmıştı. Kulübün mevcut durumun biraz olsun düzeltilmesi için yapılan ve yapılmaya devam edecek çalışmalarla yaşanan sıkıntılar şu şekilde özetlendi:

25 MİLYON EURODAN FAZLA GELİR ELDE EDİLDİ

Mali kaynak sıkıntısını aşmak için "Fener Ol" projesi hayata geçti. Bu çerçevede kulüp 25 Milyon euronun üzerinde gelir elde etti. Yönetim yeni yıl ile birlikte "Fener Ol projesine" devam etmeyi planlıyor.

Eski Başkan Aziz Yıldırım döneminde başlatılan 1 Milyon Üye projesi aynı isimle olmasa da benzer felsefe ile devam ediyor. 1 Milyon üye sayısı abartı bulunsa da üyelerden elde edilecek gelirin önemine vurgu yapılıyor.

Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde 100 yeni üye kulübe kazandırıldı. Bu da toplamda 1 milyon TL anlamı geliyor. Bu para kulübün bir günlük duyduğu sıcak parayı karşılıyor. Yönetim kurulu kulübe yeni üye sağlamaya ve kulübe yeni gelirler yaratmaya çalışıyor.

Kulüpte özellikle ekonomik konularla alakalı daha hızlı hareket edebilmek için bir icra kurulu da kurulmuştu. Başkan Ali Koç'un yanısıra Semih Özsoy, Burhan Karaçam, Erol Bilecek gibi isimlerin yer aldığı kurul özellikle ekonomik duruma çare arıyor. Bu ekonomik darboğazda sarı-lacivertli yönetim, UEFA'nın kriterlerine uymaya özen gösteriyor. Başkan Ali Koç'un bizzat UEFA ile temas halinde olduğu ifade edildi.

EKONOMİK SIKINTILAR AŞILMADI

Milliyet'in haberine göre; 'de yaşanan ekonomik sıkıntıların yanı sıra bonservis gelirlerinde de problem yaşıyor. Bu sezon ve önceki sezon da satışı yapılan bazı oyunculardan beklediği bonservis gelirlerini henüz alabilmiş değil.

Bu da doğal olarak ödeme ve nakit akışında sıkıntı yaratıyor. Josef de Souza, Giuliano ve Eljif Elmas gibi oyuncuların bonservis gelirlerinin gelmesinde gecikmeler ve aksaklıklar yaşanıyor.

FIFA'YA GİDİLECEK

Sarı-lacivertli kulüpte takımdan ayrılan bazı yabancı futbolcuların halen daha ödemelerinin olması bir diğer sıkıntı oluyor. Mevcut gelirlerle çarkı döndürmekte zorlanan yönetim eski futbolcuların alacaklarını da henüz ödeyebilmiş değil. Takımdan ayrılan çok sayıda futbolcu uzun süredir kendilerine ödenemeyen alacakları bekliyor. Bazı yabancı oyuncuların FIFA'ya başvurmadan önce son uyarıları yaptığı belirtildi.

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Ali Koç'un büyük sıkıntısı: Sıcak para

Fenerbahçe, Fener Ol, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (9)
CAN:KOÇ YENİ PIROJESİNİ ANLATI VOLKAN AYISININ BURNUNA HALKA TAKIP MEYDANA İNECEK DİLENCİLİKTE PEK İŞ YOK
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OSMAN:fenerde para var ya diyorlardı ne oldu ya o paralara :)) aziz zengin babanın hayırsız evladı gibi yedi içti gitti
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OBJEKTİF:aslinda iyi isler yapiyor. . projesi de güzel. . ama ersun geleli, gene yasli oyuncalar alinmaya baslandi ve yüksek maaslar ödeniyor eskisi gibi. . . genc oyunculardan para kaznamk istiyordu ama onlari Ersun kesti. . bu hikayenin adi hüsran. .
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VATANDAŞ:bir fakire 1 tl verirken 10 dakika düşünenler konu takım olunca 25 milyon euro para toplanıyor yazık
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MAHO:satın külübü kurtulun satılmak ayıp değil ki
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CEVO:satılık mısın ?
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ANTİFB:Beter olun beter. . .
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TURGUTT:Sayın Alı Koc sıze saygı duyuyorum fakat FB ye ve sıze yakısan ne transferler yaptın nede Hoca getırebıldın''''
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ADINIZI YAZIN:Aziz yıldırım''ın eseri . . . Güya Kulubun kasasında 100 m euro var borcuda 250 m euro idi . . Hayatı yalan dolan . . Kur borsada TL''nin değer kaybetmesiyle ve Aziz yıldırım''ın Canı sıkıldığında transfer yapıp sonrada serbest bıraktığı hala maaş ödettiği bi Takım mıras bıraktırdı . Yönetimlerinde hatası büyük . Herkezi İcraa ediyorlar. TR''de futbolda büyük hırsızlıklar dönüyor . Takımları birileri soyup zengin oluyor .
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