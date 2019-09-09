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Ali Koç'un devre arası transfer bombası hazır!

Transfer döneminin son günlerinden adı Fenerbahçe ile anılan Rojo, Manchester United'dan ayrılma kararı aldı. Yıldız oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli ekipte Başkan Ali Koç, transferle bizzat ilgilenecek.

09.09.2019 15:03

Transfer döneminde özellikle Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Marcos Rojo'nun iki gün önce yaptığı ayrılık açıklaması sarı lacivertli kulübü yeniden harekete geçirdi.

ROJO AYRILMA KARARI ALDI

Akşam'ın haberine göre;'M.United'dan ayrılmaya çalışacağım' ifadelerini kullanan ve transferi için Avrupa kulüplerine açık kapı bırakan yıldız futbolcunun Ocak ayında yeni bir takıma gitmesi beklenirken, sol ayaklı bir stoper arayan Fenerbahçe'nin Rojo için Aston Villa ile yarış halinde olacağı belirtildi. Premier Lig'de oynanan 4 maçta da kadroya alınmayan ve hocası Solskajer tarafından kesinlikle düşünülmeyen Rojo'nun Süper Lig'e gelmeye sıcak baktığı kaydedilirken, Ersun Yanal'ın Ocak'a kadar Adil Rami – Zanka ikilisiyle, Ocak'tan sonra ise Zanka – Rojo veya Rami – Rojo tandemiyle yola devam edeceği vurgulandı.

ALİ KOÇ TRANSFERLE BİZZAT İLGİLENECEK

Yaklaşık 1,5 ay Kolarov transferiyle yatıp kalkmasına rağmen Sırp oyuncuyu renklerine bağlayamayan Fenerbahçe, Rojo'yla sol stoper sorununa nokta koymak isterken, Başkan Ali Koç'un tıpkı Luiz Gustavo'da olduğu gibi Arjantinli futbolcuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi. 2014'ten beri 'Kırmızı Şeytanların' forması giyen Rojo 59 kez milli takıma seçildi.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

YORUMLAR (11)
CAN: RAHMETLİ DEDEN İYİKİ GÜRMEDİ BU GÜNLERİ DİLENCİLİK YAPTIĞINI GÜRSE KAHRINDAN ÜLÜRDÜ
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MERT: Keşke gecen kurban bayramında kurban derilerinide toplasaydınız bir iki adam daha alırdınız NOT:Fenerbahçeliyim
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FENERBAHÇELİ: sen karaktersiz bir FENERBAHÇELİSİN ozaman !!
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SADRİ: DİLENCİLER TFFYİ ALDINIZ BOŞA PARA HARCAMAYIN KERİZLERİN İLİYİNİ KEMİĞİNİ KURUTUNUZ
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FENERBAHÇELİ: Bunu yazan kesin karaktersiz bir 6alatasaraylı ! kendi kirlilerini bize giydirmeye çalışanlardan.
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KRALEX: TOLGA CIGERCI TOLGAY ASLAN JAILSON DIRAIR ALPER OZAN SERDAR AZİZ BUNLARIN BU KULUPTE NE İŞİ BİRİ ACIKLASIN GÖREVLERI NEYYY
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FENERBAHÇELİ: Haklısın kardeşim Jailson hariç ama !
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VEHBİ KOÇOĞLU: ALİ BEY DUA ET CEOLAR VAR YOKSA KOÇ HOLDİNG BATMIŞTI SENİN YÜZÜNDEN
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FENERBAHÇELİ: Çekemiyorsunuz anca böyle boş yaparsınız !
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CAPS: Ali Koç''un çiftliğine bir paytak ördek daha geliyor
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