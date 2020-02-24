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Tribünden atlayan Ali Koç'un koridordaki görüntüsü ortaya çıktı: Satmayın beni

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımı Galatasaray'a 3-1 yenildikten sonra taraftarlarla çıkan tartışma sonrasında protokoldeki yerinden kalkıp Fenerium tribününe atladı. Tribün içerisinde arbede devam ederken Koç, taraftarlara "Satmayın beni" diye seslendi.

24.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:32

Ali Koç, derbi sonrası kendi taraftarıyla tartışma yaşadı. Yerinden kalkıp atlayarak Fenerium tribününe inen Koç, devam eden arbedede taraftarlara "Satmayın beni" demesi videoya yansıdı.

FENERBAHÇE KAYBETTİ, TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Sarı-lacivertliler dün akşam oynanan derbide 'a kendi evinde 21 yıl sonra kaybetti. Maç 3-1 sarı-kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlanırken maç sonu Fenerbahçe tribünleri karıştı. Ersun Yanal istifaya davet edildi. Ali Koç'a tepkiler büyüdü.

KOÇ, TARAFTARLA TARTIŞTI

Ali Koç, maç sonunda kendisine tepki gösteren taraftarlarla tartıştı. Koç, protokol tribünündeki yerinden kalkıp hemen altında bulunan Fenerium tribününe atlayarak geçti.

"SATMAYIN BENİ"

Fenerbahçe Başkanı, burada tribünün içine geçerken taraftarla arasındaki arbedede devam etti. Koç, kendisine tepki gösteren taraftarlara "Satmayın beni" diyerek seslendi. O anlar taraftarların kameralarına yansıdı.

Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndüAli Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

Tribünden atlayan Ali Koç'un koridordaki görüntüsü ortaya çıktı: Satmayın beni

Fenerium Mağazası, Galatasaray, Ali Koç, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (23)
AZ:son 10 yılda kadıköy'' de oynanan derbi maçların büyük çoğunluğunda (özellikle bjk maçları) aşırı derecede taraflı maç yöneten hakemler sayesinde (örnek Ali palabıyık) fb mağlubiyet almıyordu, dünkü maçta hakem insiyatifini biraz daha deplasman takımından yana kullanınca bu sonuç ortaya çıktı, GS lobisi yine ortaya çıktı artık gazı da aldılar, Trabzonspor'' a şimdiden geçmiş olsun arenadaki maçta ne kadar iyi oynarsa oynasınlar kırmızı kartlar havada uçuşacaktır. GS ile uğraşmak FB den zordur
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1 5
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MHS:La GALATSARAYLILAR bi daha yenmeyin bunları. Puhahahahaaaaaaaaaaaa
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BJK:AĞLAYA AĞLAYA Bİ HAL OLDULAR , SUSTURUN ARTIK ŞUNLARI YAHU YAZIKTIR.
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VATAN SEVER:yazıklar olsun bu futbol çığırtkanlığı nedir Vatan elden gidiyor desek bu kadar kendinizi paralamazsınız
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ONUR:beter ol ali koç maaşı senin bankandan alıyorum ona rağmen kredi vermıyorsunuz :)
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YEPP:ha ha ha
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0 0
SA:vanda depremden insan lar olsun ama bizde hiç bişey olmamış gibi maç keffimize devam edelim acaba olen kişiler deyilde her otaraftarı bir akrabası bır kardesi bır annesı babası olsalar dı ay nısını yapacaklarmıydı ama biz bu vatanın evlatlarıyız dime arkadaslar
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CEM:ne alaka şimdi ona bakarsan şehit olan askerler için birkaç şehit var diyen birisi var çıkıp dedin mi şehite birkaç denmez diye
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1 1
GALATASARAY21:HAHAHAHA BU İYİ GÜNLERİNİZ DAHA
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FB:AZİZ BAŞKAN GİBİSİ DAHA GELMEZ
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