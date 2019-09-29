Haberler » Spor » Haber

Ali koç'un oğlu kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç da deplasman tribününde takip etti.

29.09.2019 20:08Ali koç'un oğlu kerim, derbiyi deplasman tribününde izledi
Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesini, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç da deplasman tribününde takip etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Koç, 0-0'lık eşitlikle sona eren derbi için Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Kerim Koç, sarı lacivertli taraftarlar ile birlikte deplasman tribününde maçı takip ederken, takımına 90 dakika destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kerim Koç'un deplasman tribününden görüntüleri



Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:13 Beşiktaş'a tepkili karşılama
01:01 Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce altın madalyaya ulaştı
00:46 Eczacıbaşı VitrA, hazırlık turnuvasında birinci oldu
00:43 Canlı yayın duyurusu
00:26 Hayrettin Aksoy: "Kısıtlı kadromuza rağmen iyi mücadele ettik"
00:26 Mustafa Kaplan: "Atamayana atarlar"
00:26 Ligin en kötüsü Beşiktaş