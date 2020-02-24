Haberler » Spor » Ali Koç'un tribünden taraftarın arasına atlaması, dünya basınında gündem oldu - Spor

Ali Koç'un tribünden taraftarın arasına atlaması, dünya basınında gündem oldu

Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olarak 20 yıllık yenilmezliği son bulan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maçın ardından tribünden taraftarların arasına atlamıştı. Yaşanan bu olay, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

24.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:11

Süper Lig'in 23. haftasında evinde 'a 3-1 kaybeden 'de Başkan Ali Koç, maç sonunda protokol tribününden taraftarların arasına girdi.

O sırada yaşanan hengamede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı.

Ali Koç'un bu hareketi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

İşte Ali Koç'la ilgili atılan bazı manşetler;

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."

AS (İSPANYA)

"Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti ve taraftarların üzerine atladı."

MARCA (İSPANYA)

"Türkiye'de çılgınlık: Fenerbahçe Başkanı tribünden atladı... Taraftarlarla tartıştı!"

WALFOOT (BELÇİKA)

"Derbide kaybettikten sonra Fenerbahçe Başkanı, taraftarlarla kavga etti."

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

"Taraftarlar tepki gösterdi. Fenerbahçe Başkanı kendini kaybetti."

DEPORTES RCN (KOLOMBİYA)

"Fenerbahçe Başkanı, Galatasaray derbisinde taraftarlarla kavga etmek için tribünden atladı."

Ali Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndüAli Koç kendisine edilen küfürler sonrası çılgına döndü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali KoçCumhurbaşkanı Başdanışmanları Yiğit Bulut ve Mehmet Uçum, Ali Koç'u istifaya çağırdı

AcunAcun'un Fenerbahçeli Jailson'dan ricası: Fenerbahçe'yi seviyorsa bir an önce gitsin

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladıFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, istifa ettiği haberlerini yalanladı

Galatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdıGalatasaraylı bir taraftar, derbide gol atan futbolcuların isimlerini dövme yaptırdı

Antalyasporlu PodolskiAntalyasporlu Podolski'den Galatasaray paylaşımı: Mayıslar bizimdir

Derbide hezimeti yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar hüngür hüngür ağlayıp, sandalyeleri sahaya fırlattı!Derbide hezimeti yaşayan Fenerbahçeli taraftarlar hüngür hüngür ağlayıp, sandalyeleri sahaya fırlattı!

Ali Koç'un tribünden taraftarın arasına atlaması, dünya basınında gündem oldu

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (9)
AZİZ YILDIRIM:ali koç efendi gibi istifa et, tekrar göreve geleceğim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
SELİM YILDIZ:Düne kadar o taraftardan para dileniyordun. Parayı verirlerken iyiydi dimi? Parayı veren düdüğü çalar. Senin içinde düdük çalınmıştır. Bırak git. Aziz Başkanın kıymetini bilememişiz.
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
ADALET:C. Başkanını iki tane danışmanı!!! Ali Koç u istifaya çağırıyor. Resmen belli ettiler artık sezon başından beri oynanan oyunlar, a spor erman tetikçiliği, VAR a gidemeyen hakemler(korkudan) en son c. başkanı danışmanlarının istifa daveti. Aklını kullanan herkez TEZGAH ı anlar. Muhakkak ki ALLAH var hesap verecek herkez, sonuçları bazılarına ATEŞ olacak inşallah. .
Yayından Kaldır
0 4
Cevap yaz
GALATASARAY:vizyon (!)
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
GALATASARAY:ağla
Yayından Kaldır
2 0
MUCİZE:8-0 ankara gücü. Vizyon orda git bak. Ha birde geçen sene ağlayan abdurrahim VALLA AÇIKLARSAM YER YERİNDEN OYNAR diyen abdul ne olduda sustu ?
Yayından Kaldır
3 6
UGUR61TS:Evet Türkiye nekadar rezil olduklarını biliyordu dünyada bilsin artıkk . .
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
ADIMI YAZIYORUM:ali koç valla kral adamsın nasıl bir vizyonun varmış bak fener bahçe spor tüm dünya basınında sayende konuşulur oldu italya ispanya almanya ingiltere portekiz hepsinde, sanki şampiyonlar ligi gibi olmuş mütişsin koç başkan koç gibisin koçunu gezdirenler yesin başkannnnnn
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
AKTAN:Adam ne yapsın onca küfürden sonra kendini kaybetmesi normal değil mi?
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 11:52:19