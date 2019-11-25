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Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek Malatya maçında alınan 1 puandan memnun olmadığını açıkça belirtti.

25.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:51

Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında 'yi ağırladı. Zorlu geçen mücadele 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve yöneticileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sarı-lacivertli idareciler maç sonrasında dostluk yemeğinde bir araya geldi.

"HİÇ İYİ DEĞİLİM"

Sabah'ın haberine göre; kaybedilen 2 puan sonrası moralinin oldukça bozuk olduğu görülen Ali Koç, "Nasılsınız?" sorusuna ise "Hiç iyi değilim" şeklinde yanıt vererek 1 puandan memnun olmadıklarını açıkça belirtti.

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Ali Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor


HABER YORUMLARI (7)
NOKTA:keşke malatyanın verilmeyen golünü ve avantadan aldığınız penaltıdanda bahsetseydin ama o adamlık yok sende
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KSKLİ S. KİK MESUT:ADAMLAR ATTI SAYILMADI, HAKEM PENALTI UYDURDU ATAMADIK 1 PUANA SEVİNECEĞİNE BİRDE İYİ DEĞİLİM DİYORSUN NE YANİ PENALTIYI HAKEMMİ ATSAYDI? CİNCONLARA LAF EDİYORUZ AMA BİZ ÇOK EZİK BİR CAMİAYIZ HEP GALATASARAYI NASIL GEÇERİZ, YA GEÇEMEZSEK YA BU YILDA ŞAMPİYON OLURLARSA DİYE KORKUMUZDAN ELİMİZ AYAĞIMIZA DOLANIYOR HAKEME RAĞMEN YENEMİYORUZ. DÜŞEN KAYSERİ BİLE BİZİ YENDİYSE VAY HALİMİZE.
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KNKN:dikkat edin yine sizden para dilenmesin :))
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GSLİ:DÜRDÜNCÜ YILDIZI VERİ BU KAREKTERSİZLERE LİGİ YENİDEN BAŞLATI OTURUP AĞLAYACAKLAR YOKSA
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FENERLİBAHÇELİ34:Hiç birimiz iyi değiliz sayın Başkan. Kusura bakma ama, bütün iyi niyet ve sabrınıza rağmen bu iş Ersun Hoca ile olmayacak! Uzun zamandır biz de sabrediyoruz, 1 küsur yıldır hala etkisiz, çekingen, futbolcuları dizginleyen tatsız bir futbol oynatıyor. Artık Yeter!
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HAKAN:hakemler çok çekiyor şu karektersizlerde aslında penaltılarıda bunda sonra hakemler kulansın
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ALEX:Zacj ferdi varken bu tolga ciğerci neden vazgeçilmezi oldu Ersun yanalın. İlk tolga sesini mspikerden 23 dakikada o da faul yaptı diye duydum her maç aynı terane ersun ile tolga arasında duygusal bir ilişki mi var
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