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Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya Trabzonspor taraftarından tepki

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlemek için özel uçakla Trabzon şehrine giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, bordo-mavili taraftarların protestosuyla karşılaştı.

01.02.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:34

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı lacivertli camiadan Trabzon'a çıkarma yapıldı.

Deplasman yasağı nedeniyle Fenerbahçe taraftarının olmadığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın tribünden takip etmek için şehre gitti.

ALİ KOÇ'A KÜFÜRLÜ TEPKİ

Özel uçakla Trabzon'a giden Ali Koç ve ekibi, maçın oynanacağı stada giriş yaptığı sırada bordo mavili taraftarların tepkisini çekti. Bordo mavili taraftarların güçlükle sakinleştirildiği görülürken Koç ve yanındakilere küfürler edildiği duyuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen sezon Trabzon deplasmanına gitmiş ve 2011'den sonra ilk kez Fenerbahçe'de başkan düzeyinde bir isim Trabzonspor maçını tribünden izlemişti.

Trabzonsporlu taraftarlar geçen sezon oynanan maçta Ali Koç'a yoğun ilgi göstermiş ve birçok kişi fotoğraf çektirmek istemişti.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya Trabzonspor taraftarından tepki

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