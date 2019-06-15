15.06.2019 14:22
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Ali Koç ve Aziz Yıldırım genel kurulda ilk kez bir araya gelecek

Ali Koç ve Aziz Yıldırım genel kurulda ilk kez bir araya gelecek

Fenerbahçe'nin yarın yapılacak olağan mali genel kurulunda Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın buluşacak.

Fenerbahçe kritik güne hazırlanıyor. Tüzük tadiliyle ilgili maddelerin de görüşüleceği olağan mali genel kurul, yarın Ülker Stadı'nda yapılacak. Bu kongre, eski ve yeni başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un buluşmasına sahne olacak.

Koç, başkanlığı devrettikten sonra ilk kez Yıldırım'la aynı kongrede kürsüye çıkacak. Genel kurulda Aziz Yıldırım'ın 1 Ocak 2018-4 Haziran 2018 dönemi ve Ali Koç'un 5 Haziran 2018-31 Aralık 2018 dönemi ibraya sunulacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; Yıldırım'ın, kendisine yönelik eleştirilere cevap verip vermeyeceği merak ediliyor. Hem eski hem de yeni yönetimin genel kurula yoğun katılım sağlanması yönünde üyelere çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

Özellikle Anadolu'dan pek çok üyenin geleceği öğrenildi.

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Ülker Stadı, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Ali Koç, Spor

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