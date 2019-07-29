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Ali Koç, yıldız futbolcunun transferi için Fransa'ya uçtu

Yeni sezon öncesi 7 transfer yapan Fenerbahçe, Eljif Elmas'ı bonuslarla birlikte 17,5 milyon euroya Napoli'ye gönderince yeniden harekete geçti. Sarı lacivertli ekipte Ali Koç ve transfer heyeti, Marsilya'nın 9 milyon euro istediği Gustavo transferini bitirmek için Marsilya'ya gitti.

29.07.2019 14:05
Ali Koç, yıldız futbolcunun transferi için Fransa'ya uçtu

Fenerbahçe transferler için tekrar düğmeye bastı. Art arda açıkladığı transferlerin ardından kısa bir süreliğine durulan sarı-lacivertliler Eljif Elmas'ın Napoli'ye satılmasının ardından tekrar harekete geçti.

asistanaliz.com 'un edindiğe bilgiye göre Fenerbahçe transfer döneminin başından bu yana gündemde olan Luiz Gustavo için yeni bir sefere çıktı.

ALİ KOÇ MARSİLYA'YA UÇTU

Ancak bu seferin diğerlerinden farkı başkan Ali Koç'un direkt devreye girmesi. Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta oynayacağı maçları izlemek için Almanya'ya gidecek olan Koç, öncesinde Brezilyalı yıldızın transferini bizzat bitirmek için Marsilya'ya uçtu.

MAKSİMUM 5-6 MİLYON EURO

Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe heyeti Marsilya'nın 9 milyon euro istediği Gustavo için sıkı bir pazarlık yaparak oyuncunun transferi bitirilmeye çalışacak. Teknik direktör Ersun Yanal, 32 yaşındaki Brezilyalı milli futbolcunun alınmasını çok isterken Fenerbahçe'nin hedefi 5-6 milyon euro bandında transferi sonlandırmak.

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'nun transferini bu görüşmede bitirilmek istemesinin en temel sebeplerinden biri de Sambacı'nın bir önce takıma katılması ve ligde oynanacak ilk maçta sahada yer alabilecek durumda olması.

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Eljif Elmas, Fenerbahçe, Ali Koç, Napoli, Spor

YORUMLAR (20)
ÜSAME BİN LADİN.: niye uçmuş ki uçakla gitseydi keşke
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ALEX: Fabio Lima. Yı alalimmmm Alex in genç hali
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ŞUT: Adam sandık madam çıktı
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BURHANETTİN: Ali topu tut
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ALİ BABANİN CİFTLİGİ: ali ip atla -düs ali düs fenerin yakasindan yetti gari
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CELİL: BOŞA TIRANSFER YAPMAYIN NİHAT ÜZDEMİR ŞAMPIYON YAPACAK SİZİ ŞAİBELİ BİR ŞAMPIYONLUK DAHA KAZANDIRACAK SİZE
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VELİL: TIRANSFER NE
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PATATES KIZARTMASI: ben var hayran kaldım türkçeye senin
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VOLKİ: Senin Türkçene hayran
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CAPS: Koç niye transfer yapıyorsun ki PAF takımla da çıksanız 3 yıl şampiyonsunuz Nihat Özdemir kimseye bırakmaz
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