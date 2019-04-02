Ali Köken Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA SÖĞÜTLÜ belediye başkan adayı olan Ali Köken isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA SÖĞÜTLÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Köken isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA SÖĞÜTLÜ adayı Ali Köken kimdir? DP SAKARYA SÖĞÜTLÜ adayı Ali Köken yüzde kaç oy aldı?

Ali Köken Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA SÖĞÜTLÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Köken SÖĞÜTLÜ ilçesinde % 0,89 oranında oy almıştır. SÖĞÜTLÜ ilçesinde % 0,89 oranında oy olan Ali Köken adlı DP adayı toplamda 85 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.