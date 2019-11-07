Haberler » Güncel » Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmış

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmış

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin, kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı belirlendi.

07.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:50 Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, ateş atılarak yakılmış

ANKARA'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin, kimliği belirsiz kişilerce ateş atılarak yakıldığı belirlendi.

Mamak Belediyesi'ne ait Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin kulesinde, geçen pazar günü yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, merkez kullanılmaz hale geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın, yangına ilişkin hazırladığı raporu tamamlandı. Raporda yangının çıkış nedeninin elektrikten kaynaklanmadığı belirtildi. Yanma yoğunluğunun 2'nci kat çatı kısmında gerçekleştiği belirtilerek, bu kısma dışarıdan kolaylıkla girilip çıkılabildiğinin, burada görülen bira ve maden suyu şişelerinden tespit edildiği vurgulandı. Raporda, "Söz konusu yanma yoğunluğu olan 2'nci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine bizce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı, yangının da bu şekilde çıktığı kanaatindeyiz" denildi.

Haber: İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, -



Mamak Belediyesi, Ali Kuşçu, Mamak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:25   Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandıfa ateş açan zanlı tutuklandı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:23   Bakan kurum, cami inşaatının temel atma törenine katıldı
20:23   "Suriye Petrolleri ABD, Rusya ve Bölgesel Aktörlerin Hedefleri" paneli - (1)
20:22   Suşehri'nde öğrencilerin yetiştirdiği marullar hasat edildi
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:26:04