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Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi

Ankara'da Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde büyük zarara neden olan yangına ilişkin raporda sabotaj izlerine rastlandığı belirtildi.

07.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:40 Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ndeki yangında sabotaj izi
Ankara'da Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde büyük zarara neden olan yangına ilişkin raporda sabotaj izlerine rastlandığı belirtildi.
Binlerce öğrencinin gökbilime dair bilgiler öğrendiği Mamak Belediyesine bağlı Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi kulesinde geçen Pazar günü çıkan yangın büyük maddi zarara yol açmıştı. Yangına ilişkin itfaiye görevlilerinin hazırladığı rapor tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, "yangının elektrikten kaynaklanmadığı" ifade edildi. Raporda, "kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı" belirtildi.
(Mehmet Kalay/İHA)

Ali Kuşçu, İtfaiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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