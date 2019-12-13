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Ali Kuşçuoğlu'nun annesi toprağa verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Kuşçuoğlu'nun annesi Kezban Kuşçuoğlu, Cedidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

13.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:30Ali Kuşçuoğlu'nun annesi toprağa verildi
Cumhuriyet vekili Ali Kuşçuoğlu'nun annesi Kezban Kuşçuoğlu, Cedidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Kuşçuoğlu'nun annesi Kezban Kuşçuoğlu hayatını kaybetti. Merhumenin Cedidiye Camii'nde kılınan cenaze namazına, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, ailesi ve yakınları katıldı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son anne Kuşçuoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Kuşçuoğlu ardından taziyeleri kabul etti. - DÜZCE

Başsavcı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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