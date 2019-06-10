Ali Likoğlu'nun yeni single'ı 'Halime Bak' çıktı

Bursa'da eğlence mekânlarında başarılı performansıyla uzun süredir dikkatleri çeken Ali Likoğlu, yeni çalışmasını hayranlarının beğenisine sundu.

Sözü ve müziği kendisine ait olan hareketli şarkının aranjesini, önemli isimlerle çalışan aranjör ve bestekar Sezgin Gezgin yaparken, mix -mastering'ini ve klip yönetmenliğini ise Candar Köker üstlendi.

Ra muzik etkileriyle piyasaya çıkan ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan video-klipte Ali Likoğlu'nun eşi ve aynı zamanda menajeri olan İrena Likoğlu da kendisine eşlik etti.

Kaynak: Bültenler