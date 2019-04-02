Ali Öksüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ KOCASİNAN belediye başkan adayı olan Ali Öksüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ KOCASİNAN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Ali Öksüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ KOCASİNAN adayı Ali Öksüz kimdir? BTP KAYSERİ KOCASİNAN adayı Ali Öksüz yüzde kaç oy aldı?

Ali Öksüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ KOCASİNAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Öksüz KOCASİNAN ilçesinde % 0,39 oranında oy almıştır. KOCASİNAN ilçesinde % 0,39 oranında oy olan Ali Öksüz adlı BTP adayı toplamda 861 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ KOCASİNAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.