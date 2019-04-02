Ali Orkun Ercengiz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Burdur belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oldu. CHP adayı Ali Orkun Ercengiz, Burdur belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Burdur belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Burdur belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz ile ilgili seçim sonuçları ve Burdur belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Burdur belediye başkan adayı Ali Orkun Ercengiz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Burdur belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Burdur aday yarışı ve Burdur seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Burdur Seçim Bilgileri

Burdur belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Burdur belediyesi için katılım oranının ise % 87,27 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Burdur toplam seçmen sayısının ise 58.760 olduğu belirlendi.

Burdur belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 51.278 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Burdur Belediye Başkan Adayı Ali Orkun Ercengiz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Burdur belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Orkun Ercengiz, Burdur yarışında % 53,10 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ali Orkun Ercengiz toplamda 26.471 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Orkun Ercengiz Kimdir?

Öğretmen anne ve babanın iki çocuğundan ilki olarak dünyaya gelen Ercengiz, ilkokul, ortaokul ve liseyi Burdur'da tamamladı.

Ercengiz, 1992 yılında Ege Universitesi Eczacılık Fakültesi'ni kazanarak yüksek öğrenimine İzmir'de başladı. 1997 yılında fakülteden mezun olan Ercengiz, 1998 yılında Erzurum ve Tunceli'de vatani görevini eczacı olarak yaptı. Burdur'da 1999 yılında eczacılığa başlayan Ercengiz, 2003-2005 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Ercengiz, 2003 yılından 2011 yılına kadar 15. Bölge Isparta-Burdur Eczacı Odası'nda Yönetim Kurulu'nda görev yaparak aynı zamanda Burdur il temsilciliğini yürüttü.

Türk Eczacıları Birliği Kurultay delegeliği ve çeşitli alt komisyonlarda görev alan Ercengiz, 54. Bölge Burdur Eczacı Odası'nın Kurucu Başkanı olarak atandı. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Burdur Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Burdur Belediye Başkanlığına seçilen Ercengiz, evli ve bir çocuk babasıdır.

CHP Burdur belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.