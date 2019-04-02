Ali Öztunç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde CHP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Ali Öztunç oldu. CHP adayı Ali Öztunç, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan CHP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Ali Öztunç ile ilgili seçim sonuçları ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. CHP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Ali Öztunç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kahramanmaraş büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kahramanmaraş aday yarışı ve Kahramanmaraş seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kahramanmaraş Seçim Bilgileri

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kahramanmaraş büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

CHP Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Öztunç, Kahramanmaraş yarışında % 27,28 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Ali Öztunç toplamda 170.383 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Öztunç Kimdir?

1976 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi ve eğitiminin bir bölümünü burada tamamladıktan sonra Maraş'tan ayrılmak zorunda kaldı. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tamamladı. Universite eğitimini de Gazi Universitesi Gazetecilik Bölümü'nde aldı.

'En Son Umutlar Ölür' adında bir kitabı bulunan Öztunç, üniversite yıllarındayken gazetecilik yapmaya başladı ve birçok ulusal kanalda görev aldı. Vatan Gazetesi'nde de parlamento muhabirliği ile Suriye ve Irak'da savaş muhabirliği yaptı. Burada yaptığı haberler sayesinde yılın gazetecisi seçildi.

CHP ile gazetecilik yıllarında tanışan Ali Öztunç, 2011 yılında CHP'nin TBMM Basın Danışmanlığını yürüttü. Ardından Kahramanmaraş'tan CHP 27. Dönem 1. Sıra milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemese de partisinin 35. olağan kurultayında meclis üyesi seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Kahramanmaraş büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.