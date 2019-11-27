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Ali Palabıyık'ın 2. Trabzonspor - Galatasaray maçı

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek.

27.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:44Ali Palabıyık'ın 2. Trabzonspor - Galatasaray maçı
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor- maçını yönetecek. 2015 yılında oynanan ve Palabıyık'ın yönettiği müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu önemli müsabakaya FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek olacakken, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak.

Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, bugüne kadar 1 kez Trabzospor - Galatasaray maçında görev aldı. Palabıyık, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda 19 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı yönetti. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanırken, maçta toplam 14 kart çıktı. Ali Palabıyık bu karşılaşmada Trabzonspor'a 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterdi.

Ali Palabıyık, bugüne kadar Galatasaray'ın 23 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 38 yaşındaki hakem Trabzonspor'un ise 21 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Deneyimli hakem, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonalar Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 olmak üzere toplam 9 mücadelede düdük çaldı. - İSTANBUL

Ali Palabıyık, Trabzonspor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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