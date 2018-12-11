11 Aralık 2018, 15:18
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Ali Ravcı: '5 Sezondur Otoriterleri Yanıltmaya Devam Ediyoruz'

Ali Ravcı:

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, gösterdikleri performansla son 5 sezondur otoriteleri yanıltmaya devam ettiklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de son 6 haftada 4  galibiyet elde eden ve puanını 25'e yükselten Malatya temsilcisi, averajla 5.  sırada yer aldı.
Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Malatya ekibi, 15. haftada  deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yenerek bu sezon üçüncü dış  saha galibiyetini elde etti.
Deplasmandaki ilk galibiyetini ligin ilk haftasında Göztepe karşısında  alan sarı-siyahlılar, 11. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da 3 puanı  hanesine yazdırdı.
Ligde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlikle 25 puan toplayan,  averajla 5. sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, zirve takibini sürdürüyor.
Söz konusu 15 müsabakada 23 gol atan ve kalesinde 15 gol gören  sarı-siyahlılar, ligde Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray ile de puanını  eşitledi.
"İnşallah bunu devam ettiririz"
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, ikinci sezonlarını geçirdikleri Süper Lig'de başarılı bir  performans sergilediklerini söyledi.
Başarılarına yenilerini eklemek için çaba gösterdiklerini aktaran  Ravcı, 15 haftası geride kalan ligde iyi bir gidişatları olduğunu ifade etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına eksik gittiklerini ancak  karşılaşmada forma giyen oyuncuların en iyi şekilde mücadele ettiğini dile  getiren Ravcı, "Sahada kaybetmeme arzusu ve karşılaşmanın son düdüğüne kadar maçı  koparmaya çalışan bir takım görüntümüz vardı. İyi bir mücadele örneği sergiledik  ve zorlu Erzurum deplasmanından 3 puanla döndük. Bundan dolayı son derece  mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Ligde moralimizi hep yüksek tutacak bir  sıralamada yer alıyoruz. İnşallah bunu devam ettiririz." değerlendirmesinde  bulundu.
Ravcı, ligin bu sezon farklı geçtiğini belirterek, "Her takımın her  takımı yenebildiği bir lig var. Büyüklerin durumu ortada. Aldığımız bu galibiyet  ziyadesiyle bizi mutlu etti. Önümüzdeki iki haftayı da en az kayıpla kapatırsak  ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmiş olacağız." diye konuştu.
"Avrupa'ya gitmek büyük başarı olur"
"Hedefimizi her zaman maç maç belirledik." diyen Ravcı, "Önümüzdeki en  yakın maç hangisiyse o maça odaklanıyoruz ve kazanmak için de elimizden gelen her  türlü gayreti sergiliyoruz. Sezon sonunda topladığınız puanlar Avrupa'ya gitmeye  yeterse kimse de buna 'yok' demez, bu da büyük başarı olur. Ancak şu an sadece  önümüzdeki maçı düşünerek hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başarılarının motivasyon ve disiplinden geçtiğini kaydeden Ravcı,  "Futbolcularımızın gencinden tecrübelisine kadar hepsine çok inanıyor ve  güveniyoruz. Onlar da bizi hayal kırıklığına uğratmıyor. Başarımızın temel  kaynağı ortam ve samimiyet. Kulüp çalışanlarından teknik heyete, yönetime kadar  samimi bir ortamın oluşması ve bunun sahaya yansımasıdır." şeklinde görüş  belirtti.
"İnancımız ve güvenimiz tam"
Ali Ravcı, ligde iyi bir konumda bulunduklarını anlatarak, şöyle devam  etti:
"Son 5 sezondur otoriterleri yanıltmaya devam ediyoruz. Nedense hiçbir  sezon belirlediğimiz hedef konusunda bize şans tanınmadı ama biz onları  şaşırtmaya devam ettik. Büyük takımlarla oynadığımız maçlarda başarımızdan çok  onların oyunsal anlamda kötü oldukları konuşuldu. Her seferinde başarımız  gölgelendi ama biz başarmaya devam ediyoruz. Varsın onlar öyle düşünsünler.  Önemli olan bizim ne düşündüğümüz. Kendimize inancımız ve güvenimiz tam, tıpkı  futbolculara olduğu gibi. Otoriterleri şaşırtmaya devam ediyoruz. Evkur Yeni  Malatyaspor, oynadığı tüm liglere renk kattı. Başarımızı sürdürmeye çalışıyoruz."
Taraftarın takımın itici gücü olduğunu dile getiren Ravcı, özellikle  sahalarında oynadıkları karşılaşmalarda stadın daha kalabalık olmasını istedi.
Ravcı, eksik olan mevkilere transfer yapmayı düşündüklerini  vurgulayarak, "Bu konuda çalışmalarımız var. Bazen transfer, takım içindeki  rekabeti artırma açısından da yapılır. Çünkü rekabetin olmadığı yerde başarı da  olmaz. Rekabeti daha üst seviyeye çekmek istiyoruz. Devre arasında gerekli  transferleri yapıp takıma katkı sağlayacak oyuncuları alacağız."  değerlendirmesinde bulundu.

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