Ali Ravcı: "Bizin Tek Amacımız Galip Gelerek Avrupa Kupalarına Gitmek"

Evkur Yeni Malatyaspor
Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacakları Bursaspor
maçı için, "Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa
kupalarına gitmek. Bursaspor karşısına 11 kişi çıkacağız, sporcularımız aslanlar gibi mücadele edecekler." dedi.
Sarı-siyahlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk edeceği Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken Sportif Direktör Ali Ravcı, gazetecilere açıklamada bulundu.
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Kaynak: AA