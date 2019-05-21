21.05.2019 19:11
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Ali Ravcı: "Bizin Tek Amacımız Galip Gelerek Avrupa Kupalarına Gitmek"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacakları Bursaspor maçı için, "Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacakları Bursaspor maçı için, "Bizin tek amacımız galip gelerek Avrupa kupalarına gitmek. Bursaspor karşısına 11 kişi çıkacağız, sporcularımız aslanlar gibi mücadele edecekler." dedi.

Sarı-siyahlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk edeceği Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde sürdürürken Sportif Direktör Ali Ravcı, gazetecilere açıklamada bulundu. Ali Ravcı: Bizin Tek Amacımız Galip Gelerek Avrupa Kupalarına Gitmek Evkur, Bursaspor, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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