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Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan bağışladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eğitim-öğretim veren Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nun velileri, "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında 80 ünite kan bağışında bulundu.

19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:50Ali Rıza Çevik Ortaokulu velileri 80 ünite kan bağışladı
'nın ilçesinde eğitim-öğretim veren Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nun velileri, "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında 80 ünite kan bağışında bulundu.

Toplumda kan bağışı bilincinin geliştirilmesiyle gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımının sağlanması amacıyla Manisa Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Manisa Sana Kanım Feda" projesi kapsamında Ali Rıza Çevik Ortaokulu'nda kan bağış kampanyası düzenlendi. Kampanyaya destek veren öğrenci velileri, okul bahçesine getirilen Türk Kızılayı kan bağışı aracına 80 ünite kan bağışında bulundu. Yapılan her kan bağışının çok önemli olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Fevzi Yıldız, kendilerine destek olan okul aile birliği üyeleri ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

Kan bağışının düzenlenmesine öncülük eden Ali Rıza Çevik Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Elçin Yıldız ise velilerin yanı sıra çevredeki vatandaşların da kampanyaya destek verdiğini belirterek, "Ülkemizde çocukların birlik, yardımlaşma gibi duyguları öğrenerek pekiştirmeleri için bu tarz organizasyonların sıklıkla düzenlenmesi gerek" dedi. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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