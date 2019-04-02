Ali Rıza Selmanpakoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olan Ali Rıza Selmanpakoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ ilçesinde toplam 11 aday ile yarışan Ali Rıza Selmanpakoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Ali Rıza Selmanpakoğlu kimdir? Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ adayı Ali Rıza Selmanpakoğlu yüzde kaç oy aldı?

Ali Rıza Selmanpakoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ali Rıza Selmanpakoğlu HACIBEKTAŞ ilçesinde % 8,73 oranında oy almıştır. HACIBEKTAŞ ilçesinde % 8,73 oranında oy olan Ali Rıza Selmanpakoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 281 adet oy sayısına ulaştı.

Ali Rıza Selmanpakoğlu Kimdir?

Ali Rıza Selmanpakoğlu, 1944 yılında Hacıbektaş'ta doğdu. İlk Orta lise tahsilini Ankara'da tamamladıktan sonra Kara Harp Okuluna girdi. 1965 yılında Kara Harp Okulu'ndan Topçu Subayı olarak silahlı kuvvetlere katıldı. 1966 Yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde takım, batarya (bölük), tabur ve alay komutanlıkları görevlerinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı teftiş daire başkanlığında plan program şube müdürü olarak görev yaptı. Alay komutanlığı görevinden sonra Kara Harp Okuluna öğretim başkanlığı (Dekanlık) Plan Program Şube Müdürlüğüne atandı. 1996 yılında Tuğgeneralliğe yükselerek 58. topçu Tugay Komutanlığına atandı. Bu görevini tamamladıktan sonra 2000 yılında kadrosuzluktan emekliye ayrıldı.

Ali Rıza Selmanpakoğlu, 2004 yılı mahalli seçimlerinde Hacıbektaş Halkının isteği üzerine belediye başkanlığına aday oldu ve bağımsız olarak belediye başkanı seçildi.

2009 yılı mahalli idareler seçimiyle ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.

21 Mayıs 2011 tarihinde Hacıbektaş'da yapılan törenle CHP ye katıldı.

Ali Rıza Selmanpakoğlu, evli 4 çocuk 5 torun sahibidir.

Ali Rıza Selmanpakoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Nevşehir Hacıbektaş ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.



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